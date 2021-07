Česká stopa u Krakenů. Tři brankáři, které si v draftu vybral nováček NHL ze Seattlu

Sedmadvacetiletý kanadský gólman by měl být jedničkou Seattlu. Chris Driedger prošel draftem NHL v roce 2012, ve kterém na něj ukázala Ottawa. U Senátorů ale moc prostoru nedostal a poslední dvě sezony chytal za Floridu. V uplynulém ročníku zasáhl do 23 duelů v základní části a další tři starty přidal v play-off. Od Krakenů dostane hodně prostoru.

Čekalo se, že Seattle ukáže na Jakuba Voráčka nebo Ondřeje Paláta, jediným českým zástupcem u Krakenů ale bude Vítek Vaněček. Pětadvacetiletý gólman si loni odbyl premiéru v NHL, v základní části odchytal 37 zápasů za Washington a úspěšností zákroků se přiblížil k 91%. Capitals ale do dalšího ročníku vsadili na Ilju Samsonova a Vaněčka nabídli Seattlu, který této příležitosti využil.

Joey Daccord (Ottawa Senators)

Třetím gólmanem do party bude Joey Daccord, jenž do Seattlu přišel z Ottawy, která jej získala v draftu roku 2015. Čtyřiadvacetiletý Američan ale v Ottawě moc prostoru nedostal a loni odchytal pouhých osm duelů. U Krakenů by měl plnit roli trojky.

