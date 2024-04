Česká srdce v Edinburghu. 6 tuzemských hráčů, kteří dosud oblékli dres skotského Heart of Midlothian

Nejslavnějšími skotskými fotbalovými kluby jsou Rangers a Celtic z Glasgowa. Čeští fanoušci však v minulých letech sledovali také Heart of Midlothian – tým z Edinburghu.



Dres Hearts už obléklo šest českých fotbalistů. Někteří z nich v klubu zanechali docela výraznou stopu. Které tuzemské hráče dosud Hearts získalo? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Rudolf Skácel Nejvýraznější stopu z českých fotbalistů zanechal v Hearts Rudolf Skácel. Do klubu zamířil v roce 2005, tehdy už za sebou měl angažmá v Marseille či Panathinaikosu. Prožil parádní sezonu, s týmem získal domácí pohár a následně zamířil do Southamptonu. Do Hearts se vrátil v roce 2010, v ročníku 2011/12 pomohl k zisku dalšího poháru, ve finále byl vyhlášen nejlepším hráčem a celý ročník ukončil s 18 vstřelenými brankami. Jeho další kroky pak vedly do Dundee. Foto: Profimedia.cz

Roman Bednář Bývalý reprezentační útočník Roman Bednář má hodně zajímavý sportovní životopis. V roce 2005 odešel z Mladé Boleslavi do litevského Kaunasu, odkud však záhy zamířil na hostování do Hearts. Ve Skotsku se mu dařilo a s týmem vybojoval ligový pohár. Po dvou letech odešel na hostování do anglického West Browiche, poté hrál za Leicester, Blackpool a působil i v Turecku. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Michal Pospíšil Se Skácelem a Bednářem se v Hearts setkal i Michal Pospíšil. Mistr Evropy do jednadvaceti let z roku 2002 odešel do Skotska po angažmá ve Spartě či Liberci. V Hearts vydržel dva roky a proměněnou penaltou v rozstřelu pomohl k zisku Ligového poháru. Foto: Pavel Rakusan / CNC / Profimedia

Luděk Stracený Dvojnásobný mistr ligy se Spartou, který má na kontě i jeden start v reprezentaci, odešel do Hearts v roce 2006 po povedeném působení v Příbrami. Ve Skotsku toho ale Luděk Stracený moc neodehrál (konkrétně jen dva ligové zápasy) a po půl roce byl zpátky v České republice, tentokrát na Žižkově, kde už dříve řadu let působil. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Zlámal Gólman Zdeněk Zlámal, jenž v české lize působil ve Spartě, Slavii, Olomouci Liberci či ve Zlíně, se v létě roku 2018 vydal vstříc dalšímu zahraničnímu angažmá. Po Itálii, Španělsku nebo Turecku tentokrát zamířil do Skotska a stal se posilou Hearts. V klubu se mu v premiérové sezoně dařilo, byl jedničkou mezi tyčemi a zařadil se mezi nejlepší ligové gólmany, v dalším ročníku však už odchytal jen osm ligových utkání. V roce 2020 odešel na hostování do konkurenčního St. Mirrenu a o rok později do St. Johnstonu. V létě roku 2021 se ze Skotska vrátil domů. Foto: Profimedia.cz

David Vaněček Než plzeňský odchovanec David Vaněček odešel na začátku ledna roku 2019 do Skotska, dal v nejvyšší soutěži 28 branek. Rádi na jeho góly vzpomínají především v Teplicích, odkud do Hearts zamířil. V klubu však odehrál jen sedm utkání a angažmá mu pořádně zhořklo, protože si nesedl s trenérem. V létě roku 2019 byl vyexpedován do maďarského klubu Puskás Akadémia, kde se znovu rozstřílel a patřil k oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz