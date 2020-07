Česká rošáda v Chabarovsku. Vitáska by mohl nahradit Mašín z Tampy Bay

V Chabarovsku pokračuje brankář Marek Langhamer, bek Michal Jordán i sourozenci Tomáš a Hynek Zohornové. V poslední sezoně působil v Amuru také Ondřej Vitásek, ten by ale podle informací portálu hokej.cz mohl v klubu skončit. „S vedením klubu jsme v kontaktu a věc řešíme, víc k tomu zatím nemohu říci," cituje web hráčova zástupce Roberta Spálenku ze společnosti Sport Invest.

Zdá se ale, že odchod devětadvacetiletého beka, který si zahrál i na olympijských hrách v roce 2018, je skutečně ve hře. Vitásek už dříve působil v Kunlunu nebo Chanty-Mansijsku, v extralize zase nastupoval za Liberec, a o nabídky by tak neměl mít nouze.

Českou kolonii v Chabarovsku by naopak mohl doplnit obránce Dominik Mašín – kapitán české osmnáctky ze stříbrného mistrovství světa 2014. Ve stejném roce ho ve druhém kole draftu získala Tampa Bay, čtyřiadvacetiletý bek se ale do prvního týmu Lightning nikdy neprosadil a nastupuje jen za farmářské Syracuse Crunch v AHL.

To by se už ale brzy mělo změnit a Mašín by se podle informací portálu sports.ru měl stát novou posilou Chabarovsku. Dočkáme se tak české rošády?

Foto: Profimedia.cz