Česká polínka v kanadských plamenech aneb 8 tuzemských hráčů, kteří se zaryli do paměti fanoušků Calgary Flames

Týmem Calgary Flames prošli například Jarome Iginla, Mike Vernon či Theo Fleury, ale také 16 českých hráčů. Někteří se vepsali do paměti fanoušků a v klubu zanechali více či méně výraznou stopu. Osm z nich najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Centr Jiří Hrdina má ve sbírce tři Stanley Cupy. Dva získal s Pittsburghem a jeden právě v dresu Calgary. Do týmu Flames přišel v sezoně 1987/88, pořádný prostor však dostal až v dalším ročníku, během něhož odehrál 70 zápasů, posbíral 54 kanadských bodů a zvedl nad hlavu slavný pohár pro vítěze NHL. Dařilo se mu i v následující sezoně, v průběhu ročníku 1990/91 ale zamířil do Pittsburghu.

Bývalý skvělý obránce František Musil začal zámořskou kariéru v týmu Minnesota North Stars. V průběhu ročníku 1990/91 se přesunul do Calgary a s kanadským týmem spojil podstatnou část hokejového života.

Robert Reichel

Čtyřnásobný mistr světa a olympijský šampion z Nagana Robert Reichel strávil v zámoří řadu úspěšných let. Do NHL ho v roce 1989 draftovalo ze 70. pozice právě Calgary, v jehož barvách debutoval v sezoně 1990/91. V kádru Flames působil šest let, během nichž se z něj stala jedna z klíčových person týmu.

V roce 1994 se dokonce dostal na 93 kanadských bodů. S týmem si také zahrál čtyřikrát v play-off, ve vyřazovací fázi se mu bodově dařilo, Flames šli ale pokaždé rychle z kola ven. V průběhu sezony 1996/97 zamířil do New Yorku Islanders a přes Phoenix se dostal do Toronta, kde v roce 2004 uzavřel zámořskou misi.