Česká liga v rytmu samby. Toto je 8 nejlepších Brazilců v historii tuzemské soutěže

Nejvyšší českou fotbalovou soutěží si prošly už desítky fotbalistů z Brazílie. Zatímco na některé se rychle zapomnělo a jejich tuzemská anabáze skončila stejně rychle, jako začala, jiní dokázali předvést, proč lidé v Brazílii fotbal tak milují. Vybavíte si některé z nich? Jestliže ne, v následujících kapitolách zjistíte, kteří brazilští fotbalisté zanechali v tuzemské lize nejlepší dojem.

Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátké době se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. Před sezonou 2022/23 přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku odehrál 26 utkání, dal pět branek a na dvě nahrál. Celkem zvládl v české lize naskočit do 88 střetnutí a vstřelil v nich 16 gólů a u dalších čtrnácti asistoval. Sedmkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz

Fernando Hudson Na záložníka Fernanda Hudsona si dnes už zřejmě vzpomenou jen fanoušci Českých Budějovic a možná také v Liberci. Přitom jen dva Brazilci v české nejvyšší soutěži odehráli víc utkání než on. Na kontě má 123 zápasů, pět branek a šest asistencí. Z Pyrenejského poloostrova do středu Evropy. 9 španělských fotbalistů, kteří prošli českou ligou Na severu Čech odstartovala jeho prvoligová kariéra v sezoně 2007/08. Během premiérové sezony v Liberci odehrál 14 utkání a následně odešel jako volný hráč do Dynama a v jihočeském klubu pak strávil čtyři a půl sezony, než v lednu 2013 odešel zadarmo do klubu Paulista ve své domovině. Foto: Profimedia.cz

Fabio Luis Gomes Fabio Gomes byl útočníkem, který s míčem u nohy uměl zajímavé věci. Navíc byl hodně rychlý a obranám soupeřů dokázal často pořádně zavařit. Vyrůstal v Sao Paulu, přes Slovan Bratislava a Trnavu v roce 2001 přišel do Drnovic. Soutěž „plná kanárků“. 5 Brazilců, kteří tančili fotbalovou sambu v uplynulé sezoně Fortuna ligy Talentovaný Brazilec se prezentoval dobrými výkony a během premiérové sezony v první české lize nastřílel osm branek. Následně přestoupil do Příbrami, kde strávil necelé dva ročníky a podobně dlouhou dobu pak pobyl ve Zlíně, kde se také s tuzemskými trávníky v roce 2004 rozžehnal a vydal se na štaci do Ázerbájdžánu. Foto: Profimedia.cz

Dyjan Carlos De Azevedo Jeho jméno je mezi českými fanoušky dobře známé. Záložník Dyjan Carlos De Azevedo totiž působil na tuzemských trávnících od začátku roku 2014, kdy zamířil do Baníku Ostrava ze slovenského Bardejova, až do prosince 2021. Ještě předtím si zahrál v Moldavě a svou evropskou kariéru odstartoval v Honvédu Budapešť. 12 brazilských fotbalistů, kteří „zradili“ svou vlast a reprezentovali jiné země S ostravským klubem prožil dobré i zlé časy. Po dvou a půl sezonách zažil hořkost sestupu do druhé ligy, ale hned o rok později se s týmem dokázal vrátit zpátky do nejvyšší soutěže. V české nejvyšší soutěži odehrál 145 ligových zápasů a nastřílel 22 branek. Žádný Brazilec jich nedal na tuzemských pažitech víc. Foto: Profimedia.cz

Daniel Silva Rossi Šikovný fotbalista Daniel Silva Rossi prošel několika brazilskými kluby, zahrál si i v Japonsku a v roce 2007 se vydal na Hanou do Olomouce, kde už to před ním vyzkoušelo několik jeho krajanů. Rossi se stal jedním ze základních stavebních kamenů týmu, v létě roku 2011 ho chtěl dokonce získat pro boje o Ligu mistrů tým z Liberce. To se ale Slovanu nepodařilo. Mistrovství světa 1950: Brazílie v šoku, sebevraždy v hledišti a titul pro Uruguay Když mu pak v zimě vypršela na Hané smlouva, jeden z nejlepších defenzivních ligových záložníků zamířil do Jablonce, kde hrál do konce sezony 2015/16. Žádný Brazilec toho na tuzemských ligových trávnících neodkopal víc než on. Jako jediný se dostal přes metu dvou set utkání (205). Foto: Profimedia.cz

Evandro Adauto Útočník Adauto vyhrál s celkem Paranaense ve své domovině v sezoně 2001/02 mistrovský titul, načež si ho vyhlédla Slavia. Brzy po příchodu do Prahy ukázal svůj potenciál a v roce 2003 se stal nejlepším ligovým cizincem. Pak se ale zranil, nepohodl se se slávistickým vedením a začal dostávat méně příležitostí. Zahraniční hvězdy. Toto je 13 nejlepších cizinců, kteří se prosadili ve fotbalové Slavii Pražský klub nakonec opustil v roce 2006 s bilancí 60 ligových zápasů a 14 branek. Ze Slavie zamířil domů do Brazílie, na podzim roku 2007 se však opět objevil v Praze, tentokrát v Krči, odkud pak odešel do Žiliny.

Melinho Šikovný technický záložník s nebezpečnou střelou se v České republice poprvé objevil v roce 2004, kdy začal hrát v Opavě. Pak se na rok vrátil domů, do União Barbarense, jenže po dalším roce už byl zase v české lize. Ne však v Opavě, ale v Olomouci. Na Hané vydržel Melinho až do roku 2009 a stal se jedním z tahounů týmu. Zázrační „kanárci“. Toto je 10 nejlepších brazilských fotbalistů všech dob Po ročním hostování v Koblenzu se do Olomouce vydal znovu, v roce 2010 ji ale opustil definitivně. Odcházel s bilancí 16 ligových branek ve stovce zápasů. Objevil se i v Dunajské Stredě a v roce 2013 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz