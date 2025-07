Česká liga v rytmu samby. 5 nejlepších Brazilců v historii tuzemské nejvyšší soutěže

Část 1 / 6



Nejvyšší českou fotbalovou soutěží prošlo už přes šest desítek fotbalistů z Brazílie. To je druhý nejvyšší počet zahraničních hráčů hned po Slovácích. Zatímco na některé se zapomnělo a jejich tuzemská anabáze rychle skončila, jiní dokázali předvést, proč lidé v Brazílii fotbal tak milují. Kteří „kanárci“ zanechali v české první lize nejlepší dojem, na to odpovídají následující kapitoly.

5. Eduardo Santos Post: obránce

Klub(y): MFK Karviná, Viktoria Plzeň, Slavia Praha

Bilance v české lize: 79 zápasů – 3 góly + 3 asistence Karvinou už prošla řada cizinců, včetně několika Brazilců. Skvěle se předvedl Eduardo Santos, který se ve Slezsku objevil v ročníku 2019/20. V Karviné se z něj rychle stala opora a lídr zadních řad. Urostlý bek svými výkony zaujal i elitní ligové kluby a v zimě 2022 odešel na hostování do Plzně. Ve Viktorce se zabydlel v základní sestavě a místo sestupových starostí válčil o titul, ke kterému také nakonec dopomohl. V létě pak přestoupil do pražské Slavie a sešívaným pomohl vyválčit vítězství v pohárové soutěži. Foto: Profimedia.cz

4. Daniel Silva Rossi Post: záložník

Klub(y): Sigma Olomouc, FK Jablonec

Bilance v české lize: 205 zápasů – 11 gólů + 11 asistencí Šikovný fotbalista Daniel Silva Rossi prošel několika brazilskými kluby, zahrál si i v Japonsku a v roce 2007 se vydal na Moravu do Olomouce, kde už to před ním vyzkoušelo několik jeho krajanů. Rossi se stal jedním ze základních stavebních kamenů týmu, v létě roku 2011 ho chtěl dokonce získat pro boje o Ligu mistrů Liberec, což se ale Slovanu nepodařilo. Když mu pak v zimě vypršela na Hané smlouva, jeden z nejlepších defenzivních ligových záložníků zamířil do Jablonce, kde hrál do konce sezony 2015/16. Žádný Brazilec toho na tuzemských ligových trávnících neodkopal víc než on. Jako jediný se dostal přes metu dvou set utkání (205). Foto: Profimedia.cz

3. Dyjan Carlos De Azevedo Post: záložník

Klub(y): Baník Ostrava, 1. FC Slovácko

Bilance v české lize: 153 zápasů – 22 gólů + 17 asistencí Čerstvě čtyřiatřicetiletý Dyjan Azevedo odehrál sedm sezon v dresu Baníku Ostrava. V první tuzemské lize zvládl mezi lety 2014 až 2021 odehrát 145 utkání, ve kterých nasázel 22 branek a k nim přidal 17 asistencí. V polovině sezony 2021/22 odešel na Slovensko, ale loni v létě se opět vrátil do české ligy, konkrétně do Uherského Hradiště. Nyní už je ale jen stínem hráče, který kdysi válel v Baníku. Smlouvu v moravském klubu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

2. Cadu Post: záložník

Klub(y): FK Pardubice, Baník Ostrava, Viktoria Plzeň

Bilance v české lize: 149 zápasů – 22 gólů + 27 asistencí Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátké době se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. Před sezonou 2022/23 přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do Ostravy. V dresu Baníku zářil a jasně ukázal, že v Plzni má mít místo v kádru. A také jej od trenéra Koubka dostal. V české lize už už má na kontě skoro 150 utkání, což jej mezi jeho krajany řadí na třetí místo v historii soutěže, podle odehraných minut je dokonce druhý. Na stejnou příčku ho řadí i počet nastřílených branek a s 27 asistencemi je úplně nejlepším kanárkem v tuzemské lize. Foto: Profimedia.cz

1. Ewerton Post: záložník

Klub(y): FK Mladá Boleslav, FK Pardubice, Slavia Praha, Baník Ostrava

Bilance v české lize: 138 zápasů – 43 gólů + 17 asistencí V české lize se brazilský útočník Ewerton objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích, a nesmírně se mu povedl. Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho za přibližně 20 milionů korun ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si stálé místo v sestavě nevybojoval a předloni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazoval, že talent z něho nevyprchal. Se 14 góly a pěti asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem mužstva a loni v létě změnil hostování v přestup za přibližně 25 milionů korun. Ewerton se Baníku upsal do roku 2027 a ukazuje se, že to byl super kauf. V uplynulém ročníku byl opět k nezastavení a po 27 odehraných zápasech měl na kontě 13 branek a čtyři asistence. Jeho tržní cena stoupá utěšeně nahoru a nyní činí asi 70 milionů korun. Foto: Profimedia.cz