Česká kolonie. 8 tuzemských fotbalistů, kteří v aktuální sezoně působí v polské Ekstraklase

V historii polské první ligy se dosud objevilo 85 českých fotbalistů. V současné sezoně tam reprezentuje tuzemský fotbal osm borců, tedy stejný počet jako je v soutěži Řeků, s nimiž tvoří sedmou nejpočetnější národní kolonii v Ekstraklase. O které hráče jde a jak si vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 9 Tomáš Pekhart (Legia Varšava) Bilance v sezoně 2024/25: 11 zápasů V mládežnických reprezentačních kategoriích byl Tomáš Pekhart vždy elitním střelcem. Čekalo se, že stejnou roli by mohl plnit i v seniorském týmu. Na příležitost trpělivě čekal a nějaký čas naskakoval za Milana Baroše. Když ten po Euru v roce 2012 skončil, měl jeho místo zaujmout právě borec, který se dříve snažil prosadit v Tottenhamu. Reprezentační kouč Michal Bílek mu dával hodně šancí, on se ale trefil jen ve dvou zápasech s Maltou a ze sestavy se vytratil. Forvard, jenž pálil ve Slavii, Jablonci či Spartě, se však do národního týmu dokázal po dlouhé přestávce vrátit. Pomohlo mu v tom vydařené působení v polské lize v dresu Legie Varšava. All-Star tým lvíčat. Ideální sestava z mladíků, kteří hráli v českém nároďáku do 21 let V týmu, kde dříve působil třeba Adam Hloušek, podepsal v únoru 2020 smlouvu do června roku 2022 a v Polsku nabral formu jako hrom. V jarní části ročníku 2019/20 Legii pomohl pěti góly k titulu. Po další sezoně měl na kontě dokonce 22 přesných zásahů v 25 zápasech a opět zvedl nad hlavu pohár pro vítěze polské ligy. I díky tomu se vrátil zpátky do reprezentace. V Legii odehrál i ročník 2021/22, v němž dal devět branek. Po krátké anabázi v tureckém Gaziantepu se loni v zimě do Legie vrátil. Ve varšavském klubu má podepsanou smlouvu do konce června 2025, ale na hřiště naskakuje převážně jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Marek Hanousek (Widzew Lodž) Bilance v sezoně 2024/25: 10 zápasů, 2 žluté karty Záložník Marek Hanousek si odbyl ligový debut v sezoně 2011/12 v dresu pražské Dukly. Premiérový ročník se mu nesmírně povedl a vysloužil si přestup do Plzně. Na západě Čech ale talentovaný mladík nedostal mnoho prostoru, aby ukázal, co v něm vězí. Přesto dal v deseti zápasech v ročníku 2012/13 tři góly. Uprostřed další sezony se ale vrátil do Dukly a tam působil až do pádu klubu do druhé ligy v roce 2019. Následně se upsal Karviné, ale ještě než stačil se slezským oddílem zažít další sestup z první ligy, zamířil v únoru 2021 do Polska a upsal se do roku 2024 Widzewu Lodž. Letos v lednu kontrakt prodloužil o další dvě sezony. Třiatřicetiletý borec nastupuje na trávník většinou jako člen základní sestavy a mívá na ruce kapitánskou pásku. Na podzim odehrál deset ligových utkání, ale do statistik si zapsal pouze dvě žluté karty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Jakub Jugas (Cracovia) Bilance v sezoně 2024/25: 14 zápasů, 2 branky, 1 asistence, 2 žluté karty Jakub Jugas měl lví podíl na parádní jízdě Zlína ligovou soutěží v sezoně 2016/17, jelikož byl pilířem zadních řad mužstva. Bylo jasné, že na Valašsku ho dlouho neudrží, a tak nikoho nepřekvapilo, když putoval v létě roku 2017 do Slavie. 8 hráčů ze stříbrné devatenáctky, kteří to dotáhli do seniorské reprezentace V Edenu odehrál jen jedinou kompletní sezonu, pak kvůli zranění přišel o místo v sestavě, a odešel na hostování do Mladé Boleslavi a následně do Jablonce. Pak byl zapůjčen do Liberce a v létě 2021 odešel jako volný hráč do polské Cracovie, kde podepsal smlouvu do roku 2024 a loni v srpnu ji prodloužil o tři sezony. V týmu patří ke klíčovým hráčům a na hřiště nastupuje v základní sestavě. Na podzim se prezentoval dvěma góly a asistencí ve 14 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Petr Schwarz (Slask Vratislav) Bilance v sezoně 2024/25: 18 zápasů, 2 branky, 5 asistencí, 2 žluté karty Záložník Petr Schwarz má na kontě 44 ligových startů a pět vstřelených branek v dresu Hradce Králové. Do Polska zamířil před šesti lety a v nejvyšší tamní soutěži se dokonale adaptoval. Odehrál v ní už 165 zápasů, z toho přes šedesát v dresu Čenstochové. V barvách Rakówa strávil dvě sezony a v roce 2021 pomohl k vítězství v pohárové soutěži. Češi v Čenstochové. 3 tuzemští fotbalisté, kteří zanechali stopu v polském Rakówě Když před čtyřmi lety přestupoval do Vratislavi, měl na kontě 12 vstřelených branek a devět asistencí. V aktuálním ročníku dal v dresu Slasku v 18 zápasech dva góly a k nim přidal pět nahrávek. V týmu má neotřesitelnou pozici, zpravidla je na hřišti od první do poslední minuty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Lukáš Ambros (Górnik Zabrze) Bilance v sezoně 2024/25: 16 zápasů, 1 branka, a asistence, 1 žlutá karta Z Dolního Němčí se přes Slovácko dostal talentovaný ofenzivní záložník či útočník Lukáš Ambros ještě před dovršením 15 let do Prahy a tři roky pak pobyl v dresu Slavie. Jakmile oslavil 16. narozeniny, zamířil do Německa a upsal se Wolfsburgu, odkud se letos v létě přestěhoval do Polska. Podepsal tříletý kontrakt s Górnikem Zabrze a jeho tržní cena od té doby stoupla podle portálu TransferMarkt na dvojnásobek. Na hřiště chodí převážně jako náhradník, ale nastupuje pravidelně. Už se dočkal také prvního ligového gólu v Ekstraklase. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Václav Sejk (Zaglebie Lubin) Bilance v sezoně 2024/25: 16 zápasů, 1 branka, 1 asistence, 2 žluté karty Václav Sejk fotbalově vyzrával v Teplicích a později ve Spartě. Zatímco v dresu severočeského klubu si zahrál v nejvyšší soutěži už v sezoně 2021/22 coby hostující hráč, na debut v rudém dresu pražského klubu si musel počkat do startu sezony 2023/24. Mezitím byl na hostování v Jablonci a nesmírně se mu tam dařilo. Ve 30 ligových zápasech v ročníku 2022/23 nasázel sedm branek a k nim přidal tři nahrávky. Bojují o svou budoucnost. 6 mladíků do 23 let, kteří se v létě (ne)vrátí z hostování zpět na Letnou Na Letné si od talentovaného forvarda hodně slibovali, ale velké naděje nenaplnil, proto jej z pražského klubu pustili v létě na roční hostování s opcí na pozdější přestup do polského Zaglebie Lubin. Tam se mu zatím poměrně daří – odehrál 16 ligových zápasů a na kontě už má jeden vstřelený gól a asistenci. V národním týmu do 21 let nosí kapitánskou pásku – za „lvíčata“ odehrál už 25 zápasů a nastřílel v nich devět branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze) Bilance v sezoně 2024/25: 17 zápasů, 1 branka, 1 žlutá karta Slavia se před pár lety přetahovala o záložníka Patrika Hellebranda se Spartou, kam ho lákal Tomáš Rosický. Úspěšnější ale nakonec byli manažeři z Edenu, kam zamířil ze Slovácka v průběhu sezony 2019/20. V novém klubu si připsal na konto deset startů, moc toho ale neukázal, takže od té doby putoval z hostování na hostování. Nejprve byl zpátky v Uherském Hradišti, pak působil v Opavě, která spadla z první ligy, a nakonec zakotvil v Českých Budějovicích, jimž se upsal na dva roky. Zlákalo je zahraničí. 19 kvalitních fotbalistů, kteří od začátku prázdnin odešli z českých klubů do ciziny V minulém ročníku pětadvacetiletý borec nastoupil do 36 ligových zápasů, včetně dvou barážových, a zaznamenal dva góly a tři asistence. Šestnáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání a jako jeden z mála borců v lize si držel úspěšnost přihrávek nad devadesátiprocentní hranicí. Na začátku července odešel zadarmo do polského Górniku Zabrze, s nímž podepsal smlouvu do roku 2027. Nastupuje pravidelně v základní jedenáctce a patří k pilířům týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Michal Sáček (Jagiellonia Bialystok) Bilance v sezoně 2024/25: 16 zápasů, 2 asistence, 4 žluté karty Michal Sáček se poprvé objevil v lize už v sezoně 2015/16, kdy naskočil do jednoho utkání v dresu Sparty. Od té doby za letenský celek zvládl v nejvyšší soutěži už 157 zápasů, ve kterých nastřílel tři branky a zaznamenal 13 asistencí. Univerzál, který může hrát na pravé straně hřiště nebo ve středu hřiště, se s Letenskými radoval v sezoně 2022/23 ze zisku mistrovského titulu a o tři roky dříve zvedl v rudém dresu nad hlavu i trofej pro vítěze pohárové soutěže. Loni v zimě odešel zadarmo do Jagiellonie Bialystok a v minulém ročníku se v novém působišti radoval z prvenství i v polské lize. V aktuální sezoně odehrál 16 zápasů v nejvyšší soutěži a pokaždé byl v základní sestavě. Zaznamenal v nich dvě asistence. Pravidelně nastupuje i v Konferenční lize a patří k oporám mužstva. V klubu má podepsanou smlouvu do konce sezony a jeho tržní cena činí podle portálu TransferMarkt jeden a půl milionu eur, což z něj dělá nejdražšího Čecha v Ekstraklase. Foto: Profimedia.cz