Česká kolonie. 8 tuzemských fotbalistů, kteří v aktuální sezoně působí v polské Ekstraklase

V historii polské první ligy se dosud objevilo 78 českých fotbalistů. V současné sezoně tam reprezentuje tuzemský fotbal osm borců. O které hráče jde a jak si vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Petr Schwarz (Slask Wroclaw) Záložník Petr Schwarz má na kontě 44 ligových startů a pět vstřelených branek v dresu Hradce Králové. Do Polska zamířil před čtyřmi lety a v nejvyšší tamní soutěži se dokonale adaptoval. Odehrál v ní už přes stovku zápasů, z toho přes šedesát v dresu Čenstochové. V barvách Rakówa strávil dvě sezony a v roce 2021 pomohl k vítězství v pohárové soutěži. Když následně přestupoval do Wroclawi, měl na kontě 12 vstřelených branek a devět asistencí. V aktuálním ročníku dal v dresu Slasku v 15 zápasech dva góly a k nim přidal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Jakub Jugas (Cracovia) Obránce Jakub Jugas na sebe začal výrazně upozorňovat v dresu druholigového Zlína. Na svou premiérovou prvoligovou štaci zamířil do Příbrami. Přes angažmá ve Zbrojovce Brno se pak vrátil do Baťova města, kde patřil k oporám zadních řad a vysloužil si přestup do Slavie, odkud se prokousal i do seniorské reprezentace, v níž odehrál dvě střetnutí. 8 hráčů ze stříbrné devatenáctky, kteří to dotáhli do seniorské reprezentace Momentálně je hráčem polské Cracovie kam odešel loni v létě jako volný hráč z Edenu. V podzimní části ligové soutěže odehrál 11 utkání a zaznamenal jednu asistenci. V současnosti je však třicetiletý bek na marodce. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Přikryl (Jagiellonia Bialystok) Útočník či ofenzivní záložník Tomáš Přikryl patřil mezi hlavní hvězdy české sestavy na mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let v roce 2011. Se třemi trefami se stal nejlepším střelcem týmu. Hřebíkovy děti. Podívejte se, kam to dotáhli fotbalisté ze stříbrné devatenáctky Přikryl vyrostl v Olomouci, v sezoně 2011/12 ale odešel do Sparty, kde se uvedl velmi dobře. Hrál v nejvyšší soutěži poměrně pravidelně, šance dostával i v Evropské lize. V nabité sparťanské sestavě to ale neměl snadné. V sezoně 2013/14 odehrál 21 ligových zápasů a dvakrát skóroval. V zimě roku 2015 odešel na hostování do pražské Dukly a v létě roku 2016 přestoupil do Mladé Boleslavi. V létě 2019 se vydal na první zahraniční štaci a zamířil do polského Bialystoku, kde působí dodnes a patří mezi opory mužstva. V aktuální sezoně odehrál 15 utkání a do statistik si zapsal gól a asistenci. Foto: Profimedia.cz

Marek Hanousek (Widzew Lodž) Záložník Marek Hanousek si odbyl ligový debut v sezoně 2011/12 v dresu pražské Dukly. Premiérový ročník se mu nesmírně povedl a vysloužil si přestup do Plzně. Na západě Čech ale talentovaný mladík nedostal mnoho prostoru, aby ukázal, co v něm vězí. Přesto dal v deseti zápasech v ročníku 2012/13 tři góly. Uprostřed další sezony se ale vrátil do Dukly a tam působil až do pádu klubu do druhé ligy v roce 2019. Kolaps známé značky. 5 zkušených hráčů, kteří nezabránili pádu Dukly Následně se upsal Karviné, ale ještě než stačil se slezským oddílem zažít další sestup z Fortuna ligy, zamířil v únoru 2021 do Polska a upsal se do roku 2024 Widzewu Lodž. Jednatřicetiletý borec nastupuje na trávník pravidelně jako člen základní sestavy a na podzim vstřelil v 15 zápasech dva góly. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Petrásek (Raków Čenstochová) Třicetiletý stoper Tomáš Petrášek, který se dostal i do reprezentace, přišel do Rakówa před šesti lety ze žižkovské Viktorky. V polském klubu si vybojoval velmi silnou pozici a dokonce se stal jeho kapitánem. Celkem za Čenstochovou odehrál 160 zápasů ve všech soutěžích a nastřílel 33 branek. S mužstvem dvakrát vyhrál polský Pohár a jednou zvedl nad hlavu tamní Superpohár. Na skvělém vstupu mužstva do sezony 2022/23 se ale nepodílel, protože byl od konce května na marodce. Na podzim stihl zasáhnout jen do pěti ligových utkání. Foto: Profimedia.cz

Martin Pospíšil (Jagiellonia Bialystok) Olomoucký odchovanec Martin Pospíšil debutoval v nejvyšší české soutěži v dresu Sigmy v sezoně 2010/11. V roce 2013 koupila talentovaného mladíka Plzeň, ale jeho angažmá na západě Čech bylo propadákem. Dostal šanci jen ve čtyřech ligových zápasech, následně ho Viktoria vyexpedovala na hostování zpět do Olomouce a v roce 2014 odešel jako volný hráč do Jablonce. Na severu Čech strávil tři povedené sezony a pak zamířil do Polska. Už pátým rokem je hráčem Bialystoku, kde má podepsaný kontrakt do roku 2024. Na podzim zasáhl do 14 utkání a viděl dvě žluté karty. Foto: Profimedia.cz

David Jablonský (Cracovia) Obránce David Jablonský odehrál v nejvyšší české soutěži 84 zápasů, ve kterých dal sedm branek. Všechny starty si připsal v dresu Teplic, odkud v roce 2016 zamířil do ruského Tomsku. Od léta roku 2019 nastupuje za Cracovii, předtím ale hrával rok a půl za Levski Sofia. V dresu polského klubu si zapsal do statistik 55 utkání ve všech soutěžích a dal v ních pět branek. V podzimní části ligové sezony se objevil v osmi zápasech. Smlouvu v klubu má podepsanou do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz