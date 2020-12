Češi z „malého" Eura 2011. Většina z nich to dotáhla do seniorského nároďáku

V roce 2011 hostilo fotbalový šampionát jednadvacítek Dánsko. Češi do turnaje vstoupili prohrou se Španělskem, pak ale zabrali, zdolali Ukrajinu i Anglii a postoupili do semifinále, kde po penaltách podlehli Švýcarsku a v boji o bronz prohráli 0:1 s Běloruskem. Co v současnosti „bramboroví“ hoši z Dánska dělají, to se dozvíte v následujících čtyřech kapitolách.

Ve Slavii se gólman Jan Hanuš neprosadil, a tak odešel do Jihlavy, kde působil od roku 2012 až do konce sezony 2017/18. Svého nejlepšího hráče pak Vysočina prodala do Jablonce, kde však v zatím odchytal jedn šest ligových zápasů.

Už jako šestnáctiletý teenager odešel Marek Štěch do Anglie, kde se upsal West Hamu United. V letech 2012 až 2014 působil v klubu Yeovil, s nímž vybojoval postup do druhé nejvyšší soutěže, ale rok nato mužstvo opět sestoupilo a český gólman se vrátil do Sparty, kde s fotbalem začínal. V létě roku 2017 nabral opět směr na ostrovy, kde se upsal klubu Luton Townze třetí nejvyšší anglické ligy. Letos v létě se stěhoval o soutěž níž a upsal se do roku 2022 Mansfieldu.

Tomáš Vaclík před devíti lety odchytal všech pět zápasů. V roce 2014 opustil Spartu a stal se oporu švýcarské Basileje, se kterou hrál i v Lize mistrů. V národním týmu byl až do mistrovství Evropy ve Francii dvojkou za Petrem Čechem. Poté, co tehdejší brankář Arsenalu ukončil reprezentační kariéru, se však posunul na jeho místo. Od léta roku 2018 působí ve španělské La Lize v dresu celku FC Sevilla.

Vytáhlý stoper Jan Hošek se přes několik hostování pravidelně vracel do Teplic, kde měl však problém dostat se do základní sestavy. Před sezonou 2015/16 přestoupil do Karviné, strávil tam dva roky a vrátil se zpět na sever Čech, odkud však letos v únoru vyrazil opět na hostování, tentokrát do Opavy.

Bývalý obránce Zlína či Slavie hrával v Premier Leauge v dresu Sunderlandu, s tureckým Trabzonsporem si zahrál Ligu mistrů, pak působil v německém Norimberku. Od roku 2015 byl opět zpátky v Turecku, kde hájil až do letoška barvy Antalyasporu. V červenci se upsal Spartě až do konce sezony 2022/23.

Marek Suchý je momentálně hráčem německého Augsburgu, kde mu však na konci června vyprší smlouva. Na hřiště se ale prakticky nedostává. To v předchozím angažmá v Basileji to bylo úplně jiné. Se švýcarským klubem vybojoval čtyřikrát mistrovský titul, dvakrát se radoval z vítězství i v české lize se Slavií. Vynikající výkony předváděl také v Lize mistrů. V seniorské reprezentaci odehrál dosud 44 utkání.

Hrával za Anderlecht či nizozemský Heerenveen, v roce 2013 se však Lukáš Mareček vrátil domů a posílil Spartu, kde se zabydlel v základní sestavě. Předloni v lednu však opět nabral směr do belgické ligy a upsal se do roku 2021 Lokerenu. Letos v ledu už byl ale opět ve vlasti a má smlouvu v Teplicích. Za reprezentační jednadvacítku odehrál 23 zápasů, v seniorském áčku si zahrál třikrát.

Jan Kovařík přišel do Plzně v roce 2013 za 16 milionů korun z Jablonce a v klubu tohoto obchodu asi nelitují. Západočechům totiž pomohl ke čtyřem ligovým titulům. Pozvánku do seniorské reprezentace však nikdy nedostal.

Marcel Gecov v roce 2011 odešel z Liberce do Fulhamu, v Premier League si ale zahrál jen sedm minut. Přes Gent se vrátil do Slavie, příliš se mu ale nevedlo a v lednu roku 2015 byl uvolněn do Rumunska, kde hrál za Rapid Bukurešť. Poslední angažmá strávil v polském Slasku Wroclaw a nyní už je ve fotbalovém důchodu a podniká. Na kontě má jeden reprezentační start v seniorském týmu.

V národním týmu pod trenérem Michalem Bílkem odehrál Milan Černý tři zápasy, na kontě má jeden gól. Zkoušel to v Turecku, ale i vinou zranění se moc neprosadil. Dvě sezony působil ve Slavii, od roku 2016 byl až do letošního ledna hráčem Hradce Králové, odkud zamířil do Slavoje Vyšehrad.

Počítalo se s ním do seniorské reprezentace, měl být jedním z těch, kdo by mohl nahradit Tomáše Rosického, Jan Morávek ale bojuje v německém Augsburgu se zraněními. V seniorské reprezentaci zůstává (a zřejmě už také zůstane) na třech startech.

Střední záložník Tomáš Hořava pomohl plzeňské Viktorii ke třem mistrovským titulům. Dvaatřicetiletý borec patřil mezi nejcennější hráče západočeského týmu, ale jeho role v týmu zeslábla.V Plzni má smlouvu do konce aktuální sezony a pak se zřejmě bude stěhovat do nového působiště. V seniorské reprezentaci nastoupil ke 14 zápasům.

V roce 2013 ještě patřil Liberci. Pak se stal Lukáš Vácha hráčem Sparty i seniorské reprezentace. Trenér Vrba mu dal příležitost v kvalifikaci na Euro a on zejména v zápasech s Nizozemskem i v Turecku obstál. Pak ovšem přišly zdravotní problémy, nebyl v ideální formě a chyběl i na mistrovství Evropy ve Francii. V nabitém kádru Sparty nedostával na začátku sezony 2017/18 pod italským trenérem Stramaccionim mnoho příležitostí a začátkem září odešel na hostování do Liberce. Jenže ani ve známém prostředí svou kariéru nerestartoval. Po návratu na Letnou toho ale kvůli zdravotním potížím moc neodehrál a momentálně figuruje v kádru B týmu.

Bořek Dočkal se přes Turecko a Norsko vrátil do Čech a v roce 2013 posílil Spartu. Stal se jednou z opor letenského týmu i reprezentace. V zimě roku 2017 však letenský klub neodolal nabídce klubu Che-nan Ťien-jie a Dočkala prodal za 234 milionů korun. V Číně podepsal tříletou smlouvu, která mu zajišťovala příjem ve výši 60 milionů korun ročně, ale dlouho v klubu nepobyl a skončil na hostování v americké MLS, kde hrál v dresu Philadelphie Union a stal se nejlepším nahrávačem soutěže. Místo návratu do Číny se ale opět vrátil do Sparty.

Útočníci

Libor Kozák

Kdyby se vážně nezranil, možná by byl českým reprezentačním útočníkem číslo jedna. Bývalý forvard Opavy a Lazia Řím, který od roku 2013 až do léta 2017 patřil Aston Ville, ale promarodil několik sezon. Poté, co se dal do kupy, to zkoušel v italském Bari a v Livornu, ale loni se vrátil domů a podepsal půlroční smlouvu v Liberci. V létě pak přestoupil do Sparty. Momentálně je opět zraněný. Sbírku devíti reprezentačních duelů a dvou gólů už možná nerozšíří.

Václav Kadlec

Václav Kadlec se v roce 2013 vydal ze Sparty do Eintrachtu Frankfurt. Úvod bundesligového angažmá měl báječný, jenže pak vypadl ze sestavy a v únoru roku 2015 se vrátil do Sparty. Ve 13 zápasech dal devět branek, dostal se znovu do reprezentace a opět zmizel v cizině, konkrétně v dánském Midtjyllandu. Odtud se však v roce 2016 znovu stěhoval na Letnou, kde působil až do letošního února, kdy kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím s koleny ukončil kariéru.

Tomáš Pekhart

Tomáš Pekhart měl být reprezentační náhradou za Milana Baroše. Byl na Euru v roce 2012 a poté se měl stát hlavní českou ofenzivní zbraní. Trenér Michal Bílek mu dával hodně šancí, Pekhart se mu ale odvděčil jen dvěma góly do sítě Malty. Pod koučem Vrbou bývalý forvard německého Ingolstadtu a posléze hráč izraelského Haoelu Beerševa nehrál. Následně působil v druholigovém španělském Las Palmas, ale na hřiště se dostával jen epizodně. Vše se obrátilo k lepšímu, když letos v zimě odešel do Legie Varšava, kde se stal jedním z nejlepších kanonýrů polské ligy.

Michael Rabušic

V seniorském národním týmu dostal Michael Rabušic několik šancí od trenéra Michala Bílka, příliš se ale neprosadil. Někdejší hráč italské Verony putoval v minulých letech z hostování na hostování, až v roce 2016 zakotvil v Jihlavě. Ani na Vysočině ale nevydržel moc dlouho a předloni v zimě přestoupil do maďarského Haladásu. Odtud vedla jeho cesta do Českých Budějovic a srpna je hráčem Liberce.

Jan Chramosta

Kdyby nebýval často zraněný, už by měl seniorský reprezentační debut zřejmě za sebou. Takto na něj stále čeká a bůhví, zda se ho útočník Jablonce, kam zamířil po dlouhých letech strávených v Mladé Boleslavi, ještě někdy dočká.