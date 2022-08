Češi v Čenstochové. 3 tuzemští fotbalisté, kteří zanechali stopu v polském Rakówě

Dva zápasy, dvě vítězství. To je start do sezony, který by si přálo každé mužstvo. Stříbrnému týmu loňského ročníku polské Ekstraklasy - Rakówu Čenstochová - se vydařil vstup také do toho aktuálního.