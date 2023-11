Češi míří na EURO. Podívejte se, kteří hráči zařídili výhru nad Moldavskem

Takto hraje kapitán. Tým celý zápas řídil, opět fungoval na velkém prostoru. Byl to od něj další spolehlivý výkon, který v závěru korunoval gólem na 3:0. Trefil se ve všech třech posledních kvalifikačních zápasech.

Tomáš Chorý

To bylo kritiky. Proč je Tomáš Chorý v reprezentaci? Urostlý útočník si proti Moldavsku odbyl premiéru v národním týmu a všechny, kteří o něm pochybovali, dokonale umlčel. Vyhrál téměř všechny souboje, do kterých šel. Na první gól přihrál, druhý sám dal. To byla premiéra!

Foto: Profimedia.cz