Červenka a spol., ale i odchody. 5 hráčů, kteří v létě opustili kabinu Pardubic

Dynamo půjde do sezony s jediným cílem – získat titul. V posledním ročníku padlo v sedmé finálové bitvě proti Třinci, což už tým majitele Petra Dědka nechce zažít. I proto dorazil kapitán mistrů světa Roman Červenka, stejně tak Pardubice přivedly Jiřího Smejkala a Andreje Šustra, tedy další dva borce, kteří okusili NHL.

Ještě v minulé sezoně odehrál v základní části za Dynamo 45 zápasů a posbíral v nich sedm bodů. Teď ho ale na soupisce Pardubic nenajdete – respektive, musíte se podívat na B tým. Sedmatřicetiletý bek, jenž si zahrál i na několika světových šampionátech, by měl odehrát ročník v první lize. Pokud však bude potřeba, tak se Jan Kolář může kdykoliv vrátit zpátky nahoru.

Jan Košťálek (Vítkovice)

Tři roky a dost. Prozatím. Jan Košťálek, jenž přišel do Pardubic ze Sparty, se v kádru Dynama vypracoval mezi klíčové beky. V roce 2023 si zahrál i na mistrovství světa, v loňském ročníku od něj ale v klubu čekali víc. I proto devětadvacetiletý Košťálek odešel do Vítkovic. Zatím na rok, pak by se měl znovu hlásit v Pardubicích…

