„Čerstvý olej“ pro Motor. 3 kvalitní posily, které získaly během léta České Budějovice

Po sezoně 2024/25 odešel do sportovního důchodu Milan Gulaš, jihočeský klub opustil kanadský obránce Will Reilly, ale také útočníci Tomáš Zohorna, Sebastián Malát, Lukáš Pech a Jakub Valský. V kabině se však objevilo trio nových hráčů. Najdete je v následujících kapitolách.
Róbert Lántoši (útočník) – 29 let
Klub v sezoně 2024/25: Bílí Tygři Liberec
Bilance v sezoně 2024/25: 51 zápasů – 42 bodů (11+31), 5 zápasů v play-off – 2 body 1+1)
Tahle ztráta musí Liberec bolet. A na jihu Čech si mohou mnout ruce. Slovenský reprezentant Róbert Lantoši přišel na sever Čech loni v létě z Mladé Boleslavi jako jeden z nejproduktivnějších hráčů extraligy a svou pověst špičkového forvarda potvrdil. Byl nejlepším nahrávačem týmu a na kontě měl nejvíc kanadských bodů. Už na začátku dubna však podepsal tříletý kontrakt v Českých Budějovicích, tedy v klubu, který Bílým Tygrům vystavil stopku v předkole play-off.
Michal Bulíř (útočník) – 34 let
Klub v sezoně 2024/25: Bílí Tygři Liberec
Bilance v sezoně 2024/25: 28 zápasů – 17 bodů (12+5), 5 zápasů v play-off – 0 bodů
Michal Bulíř je libereckým rodákem i odchovancem tamního hokejového klubu, v němž strávil podstatnou část kariéry. S Bílými Tygry vybojoval v roce 2016 mistrovský titul, o rok později bral stříbrnou medaili, a tu si pověsil na krk také v roce 2021, kdy byl nejlepším kanonýrem v bojích play-off. S mateřským klubem se však nyní, ve 34 letech, rozloučil a zamířil za novým povětřím na jih Čech. Do roku 2028 se upsal Českým Budějovicím, kde by měl patřit ke zkušeným oporám mužstva.
Ondřej Vála (obránce) – 27 let
Klub v sezoně 2024/25: Dynamo Pardubice
Bilance v sezoně 2024/25: 52 zápasů – 7 bodů (1+6), 16 zápasů v play-off – 3 body (0+3)
Urostlý bek Ondřej Vála je pardubickým odchovancem a s výjimkou pěti sezon, které strávil v zámoří, byl Dynamu věrný až do konce ročníku 2024/25. Před pár týdny se však stal jedním z hráčů, kteří kabinu východočeského klubu opustili. Sedmadvacetiletý borec zamířil do Českých Budějovic, kde podepsal kontrakt do roku 2028.
„Přesně takový typ obránce nám scházel. Spolehlivý v defenzívě, s výbornými parametry a v ideálním věku. Jsem moc rád, že se nám podařilo jeho příchod dotáhnout do úspěšného konce,“ neskrýval pro klubový web spokojenost sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.
