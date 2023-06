Čerstvá krev ve Viktorce. 4 navrátilci z hostování, kteří budou bojovat o místo v Plzni

Kádr Viktorky se během léta změní. Dostat se do něj mohou i čtyři mladí hráči, kteří naposledy hostovali jinde. O kom je řeč? Podívejte se.

Viktorku zřejmě čeká přestavba zadních řad. Šanci by mohl dostat i třiadvacetiletý Robin Hranáč, jenž v posledních dvou letech působil v Pardubicích. V uplynulém ročníku byl jednou z opor týmu, se kterým v baráži zachránil ligovou příslušnost. Za Viktorku si připsal jeden start v sezoně 2020/21. Dostane teď více prostoru?

Filip Čihák – 23 let, obránce

O šanci by měl zabojovat i další obránce Filip Čihák. Toho Viktorka přivedla před sezonou z Pardubic, v Plzni se ale třiadvacetiletý bek moc neohřál. Na startu sezony zasáhl do jednoho zápasu a pak odešel hostovat do Hradce Králové, za který si připsal 13 startů. Na západě Čech rozhodně nebude bez šance.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia