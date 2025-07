Čerstvá krev ve Viktorce. 3 navrátilci z hostování, kteří bojují o místo v sestavě Plzně

S kým půjde plzeňská Viktorka do nové sezony? Některá jména jsou jistá a nepochybuje se o nich. Do kádru se však mohou dostat i tři mladí hráči, kteří v minulém ročníku hostovali na jiných adresách. O kom je řeč, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 4

Tom Slončík (ofenzivní záložník) – 20 let

Jako kometa se zjevil v jarní části prvoligové soutěže v předminulém ročníku tehdy osmnáctiletý Tom Slončík. Jeho otec Petr je bratrancem bývalého reprezentanta Radka Slončíka, a hrával na přelomu tisíciletí ve zlínském dresu. Syn debutoval v nejvyšší soutěži také ve žlutomodrých barvách.

Ligovou premiéru si odbyl v domácím střetnutí se Spartou (2:3), do konce sezony pak nastřádal celkem 15 startů, z toho jedenáct v základní sestavě. Na konto si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. Šestkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu.

I v sezoně 2023/24 měl talentovaný mladík důvěru trenérů. Odehrál 31 ligových utkání a osmkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Nastřílel pět branek. Ve Zlíně měl smlouvu do roku 2025, ale bylo jasné, že klub, který sestoupil do druhé ligy, jej neudrží. V létě zamířil do Plzně, jíž se upsal do roku 2028.

V podzimní části minulé sezony se objevil v devíti zápasech a dal dvě branky, kvůli hernímu vytížení však v Plzni rozhodli, že pro něj bude lepší hostování v klubu, kde dostane více času na hřišti, a pustili je do konce ročníku do Hradce Králové. V dresu votroků odehrál 15 utkání, všechny v základní sestavě, dal dva góly a přidal jednu asistenci.

Foto: Profimedia.cz