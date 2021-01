Černobílé legendy. Toto je 8 nejlepších fotbalistů v dlouhé historii Newcastlu United

Anglický fotbalový klub Newcastle United oslavil 9. prosince 128 let od svého založení. Za tu dobu se v dresu Magpies protočily stovky hráčů. Na většinu z nich se zapomnělo a zůstalo po nich jen jméno v archivech a klubových kronikách, na jiné se dodnes s hrdostí vzpomíná.

Ve své druhé sezoně vytvořil zabijácké ofenzivní duo s Alanem Shearerem. Byl to pravděpodobně nejlepší útok v dlouhých dějinách klubu.

Les Ferdinand strávil v Newcastlu pouhé dvě sezony, ale i ty stačily k tomu, aby se stal jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy v dresu Strak hrávali. Do United přišel z Queens Park Rangers za 6 milionů liber, což byla tehdy nejvyšší přestupová částka v historii klubu. Stal se rychle jedním z pilířů mužstva, které v sezonách 1995/96 a 1996/97 vykopalo druhé místo v Premier League.

Andrew Cole – útočník (1993 – 1995)



Že Andy Cole patří mezi legendy Newcastlu United se ukázalo před pár lety, když ho klub zařadil do sestavy k charitativnímu utkání proti legendám AC Milán. (Foto: Profimedia.cz)

Pouhých 22 měsíců oblékal dres Newcastlu Andy Cole, ale během této doby se stal miláčkem tribun a jedním z nezapomenutelných hráčů. Styl jeho hry se dal tehdy charakterizovat snadno – jakmile dostal balon, vstřelil gól. Dlouho si držel průměr branky za zápas, když odcházel měl gólovou úspěšnost na jedno utkání 81 procent a přepsal v tomto ohledu klubový rekord Hughieho Gallachera.

Střelci s přesnou muškou. 11 nejlepších kanonýrů v historii Premier League

Talentovaného jednadvacetiletého mladíka přivedl do Newcastlu manažer Kevin Keegan, který byl u úspěchů United v polovině devadesátých let minulého století. Cole stál tehdy 1,75 milionu liber. Když za necelé dva roky odcházel do Manchesteru United, jeho cena byla skoro pětinásobná.

Z neznámého hráče se stal v Newcastlu okamžitě hrdinou – v prvních dvanácti zápasech nastřílel 12 branek. V následující sezoně byl Cole nezastavitelný a po boku Petera Beardsleyho nasázel v Premier League 34 gólů. Celkem dal v sezoně 41 branek a překonal klubový rekord. Když odcházel na Old Trafford, byl to pro fanoušky Magpies šok.

Celkem za Newcastle: 83 zápasů – 68 gólů