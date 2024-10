Černobílé legendy. 9 nejlepších fotbalistů v dlouhé historii Newcastlu United

Část 1 / 10



Anglický fotbalový klub Newcastle United oslaví 9. prosince 132 let od svého založení. Za tu dobu se v dresu Magpies protočily stovky hráčů. Na většinu z nich se zapomnělo a zůstalo po nich jen jméno v archivech a klubových kronikách, na jiné se dodnes s hrdostí vzpomíná. Newcastle se sice v aktuálním ročníku Premier League pohybuje v horní polovině tabulky, ale na slavnější časy mohou fanoušci klubu jen nostalgicky vzpomínat. V následujících kapitolách si je můžete připomenout také vy. Najdete v nich devět fotbalistů, kteří oblékali tradiční černobílý dres United a patří mezi nejzářivější legendy v jeho dějinách.

9. Kevin Keegan – útočník (1982 – 1984)

Nejen v rudém dresu Liverpoolu předváděl Kevin Keegan své fotbalové mistrovství, ale také v barvách Newcastlu odehrál dvě velmi podařené sezony. (Foto: Profimedia.cz) Kevin Keegan je bezpochyby jednou z největších legend Liverpoolu. Třikrát vyhrál s Reds anglickou ligu a jedenkrát FA Cup. V evropských pohárech vybojoval trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí (1977) a dvakrát se radoval ze zisku Poháru UEFA (1973 a 1976). Jenže se možná trochu zapomíná, že patří i nezapomenutelným hráčům, kteří oblékali dres Newcastlu. Zpívající jedenáctka. Takto by mohl vypadat tým z fotbalistů, kteří se zapletli s hudebním průmyslem V černobílém pruhovaném stejnokroji se Keegan objevil v roce 1982 - to mu bylo 31 let a přestupoval do nového působiště ze Southamptonu. I když během dvou sezon neodehrál ani stovku zápasů, nesmazatelně se zapsal do dějin Magpies. V 85 střetnutích nasázel 49 gólů. V roce 1984 odešel z ostrovů na kratičkou dobu do Austrálie a následně ukončil kariéru. Celkem za Newcastle: 85 zápasů – 49 gólů

8. Les Ferdinand – útočník (1995 – 1997) Les Ferdinand (vlevo) v souboji s Alanem Neilsonem z Tottenhamu v roce 1996. (Foto: Profimedia.cz) Les Ferdinand strávil v Newcastlu pouhé dvě sezony, ale i ty stačily k tomu, aby se stal jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy v dresu Magpies hrávali. Do United přišel z Queens Park Rangers za 6 milionů liber, což byla tehdy nejvyšší přestupová částka v historii klubu. Stal se rychle jedním z pilířů mužstva, které v sezonách 1995/96 a 1996/97 vykopalo druhé místo v Premier League. Střelci s nejpřesnější muškou. 14 nejlepších kanonýrů v historii anglické Premier League Ve své druhé sezoně vytvořil zabijácké ofenzivní duo s Alanem Shearerem. Byl to pravděpodobně nejlepší útok v dlouhých dějinách klubu. Celkem za Newcastle: 84 zápasů – 50 gólů

7. Andrew Cole – útočník (1993 – 1995) Že Andy Cole neodmyslitelně patří mezi legendy Newcastlu United se ukázalo před několika lety, když ho klub zařadil do sestavy k charitativnímu utkání proti legendám AC Milán. (Foto: Profimedia.cz) Pouhých 22 měsíců oblékal dres Newcastlu Andy Cole, ale během této doby se stal miláčkem tribun a jedním z nezapomenutelných hráčů. Styl jeho hry se dal tehdy charakterizovat snadno – jakmile dostal balon, vstřelil gól. Dlouho si držel průměr branky na zápas, když odcházel měl gólovou úspěšnost na jedno utkání 81 procent a přepsal v tomto ohledu klubový rekord Hughieho Gallachera. Nezbylo na ně místo. Fotbalové hvězdy, které překvapivě chyběly na velkých turnajích Talentovaného jednadvacetiletého mladíka přivedl do Newcastlu tehdejší manažer Kevin Keegan, který byl u úspěchů United v polovině devadesátých let minulého století. Cole stál tehdy 1,75 milionu liber. Když za necelé dva roky odcházel do Manchesteru United, jeho cena byla skoro pětinásobná. Z neznámého hráče se stal v Newcastlu okamžitě hrdinou – v prvních dvanácti zápasech nastřílel 12 branek. V následující sezoně byl Cole nezastavitelný a po boku Petera Beardsleyho nasázel v Premier League 34 gólů. Celkem dal v sezoně 41 branek a překonal klubový rekord. Když odcházel na Old Trafford, byl to pro fanoušky Magpies šok. Celkem za Newcastle: 84 zápasů – 68 gólů

6. Paul Gascoigne – záložník (1985 – 1988) Paul Gascoigne v únoru 1988. Jeho dny v Newcastlu se už tehdy rychle krátily. (Foto: Profimedia.cz) Populární Gazza začínal v Newcastlu v roce 1985 jako osmnáctiletý mladíček, který si získal srdce celé Anglie, když hrál v národním dresu. V sezoně 1987/88 získal ocenění pro nejlepšího mladého hráče nejvyšší anglické soutěže. Poté přestoupil za tehdy rekordní částku do Tottenhamu, kde strávil čtyři sezony. Pavel Horváth a spol. Toto je 23 nejbáječnějších „tlusťochů" ve fotbalové historii Velká legenda Newcastlu Jackie Milburn o něm řekl, že je nejlepším fotbalistou světa. Že to není nadnesené tvrzení, dokázal Gascoigne na světovém šampionátu v roce 1990, kde se zrodila „Gazzamánie." Přitom na mistrovství světa vůbec nemusel být. Zazářil však v přátelském utkání proti Československu ve Wembley, které Angličané vyhráli 4:2 – Gascoigne dal jeden gól a na dalších třech se významně podílel, takže jej kouč Bobby Robson nominoval na turnaj. Všechno si pak pokazil v semifinálovém zápase s Německem, kde dostal dvě žluté karty a se slzami v očích opouštěl hřiště. Němci nakonec vyhráli až v penaltovém rozstřelu. Angličané od té doby nikdy nebyli tak blízko k titulu mistrů světa. Celkem za Newcatle: 104 zápasů – 25 gólů

5. Chris Waddle – útočník (1980 – 1985) Nechtěli ho v Coventry ani v Sunderlandu, ale v Newcastlu se z Chrise Waddleho stal skvělý fotbalista. (Foto: Profimedia.cz) Do Newcastlu přišel Chris Waddle v devatenácti letech za pouhých tisíc liber z Tow Law Town poté, co vytáhlého útočníka odmítli v Coventry i v Sunderlandu. Zpočátku byly jeho výkony rozpačité, ale postupně vyzrával ve špičkového fotbalistu. Od října 1982 odehrál za United 106 zápasů v řadě ve všech soutěžích. FOTO: Maskoti anglických fotbalových klubů. Monstra i milí plyšáci Všimli si toho také stavitelé reprezentačního týmu, ve kterém odehrál 62 zápasů a nastřílel šest branek. V osmdesátých letech minulého století se o něm mluvilo jako o jednom z největších talentů anglického fotbalu – měl rychlé nohy, oplýval tvořivostí a uměl střílet góly. Celkem za Newcatle: 191 zápasů – 52 gólů

4. Malcolm Macdonald – útočník (1971 – 1976) 30. března 1974 - Malcolm Macdonald v semifinále FA Cupu, v němž Newcastle změřil síly s celkem Burnley. (Foto: Profimedia.cz) Malcolm Macdonald byl drzým útočníkem, který na hřišti doslova prahl po střílení branek. Dokázal hrát v úchvatném tempu, střílel ze všech úhlů a pozic, uměl vyslat tvrdou pumelici i zakončit hlavou. Obrazy pro fotbalové labužníky. Chcete Newcastle, nebo Chelsea? Vyberte si Macdonald přišel do Newcastlu v roce 1971 za 180 tisíc liber z Lutonu, kde během 88 zápasů nasázel 49 branek a okamžitě se stal jednou z největších osobností mužstva na hřišti i mimo něj. Odehrál také 14 zápasů v anglické reprezentaci, kde zaznamenal šest gólů. Na ostrovech dostal přezdívku „Supermac." Celkem za Newcatle: 257 zápasů – 138 gólů

3. Jackie Milburn – útočník (1943 – 1957)

Finále FA Cupu v květnu 1955, v němž Newcastle porazil Manchester United. Po střele Jackieho Milburna zasahuje brankář Bert Trautmann. (Foto: Profimedia.cz) John Edward Thompson Milburn byl v Anglii i mimo ostrovy spíše známý jako „Wor Jackie.“ Na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století byl považován za jednoho z nejlepších a nejnebezpečnějších středních útočníků na světě. Byl neskutečně rychlý, obratný a uměl perfektně vystřelit oběma nohama. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo Svými góly pomohl v padesátých letech Newcastlu třikrát k vítězství v FA Cupu. Milburn zemřel v říjnu roku 1988 a dnes stojí v Newcastlu jeho socha. Celkem za Newcatle: 399 zápasů - 201 gólů

2. Peter Beardsley – útočník, záložník (1983 – 1987, 1993 – 1997) Spousta příznivců Newcastlu United je přesvědčena o tom, že Peter Beardsley byl vůbec nejlepším hráčem klubu v jeho dlouhé historii. (Foto: Profimedia.cz) Mnozí z fanoušků Newcastlu tvrdí, že Peter Beardsley (přezdívaný Pedro) je vůbec nejlepším hráčem v historii klubu, a to navzdory tomu, že strávil pět ze svých nejlepších let v Liverpoolu a v Evertonu. Nevysoký hráč patřil k nejlepším fotbalistům své doby. Nejčastěji působil jako ofenzivní záložník, který dokázal připravovat šance pro své spoluhráče, ale také často a rád sám zakončoval. Mick Jagger, Usain Bolt a další známé tváře. Nejslavnější fanoušci každého klubu z anglické Premier League Charakterizovala ho neúnavná bojovnost, houževnatost a kreativita. Beardsley měl patent na nádherné góly – málokdy vstřelil nějakou tuctovou branku. Většina jeho tref by se dostala do výběrů toho nejlepšího, co v daných měsících bylo na fotbalových trávnících k vidění. Celkem za Newcastle: 326 zápasů – 119 gólů

1. Alan Shearer – útočník (1996 – 2006) Alan Shearer se právě trefil do sítě Bayeru Leverkusen v Lize mistrů. Zápas se hrál 23. února 2003 v St. James' Parku. (Foto: Profimedia.cz) Útočník Alan Shearer byl mašinou na góly. Do Newcastlu přišel z Blackburnu Rovers, se kterým vyhrál v roce 1995 Premier League. S United se hned ve své premiérové sezoně dostal jen krůček pod vrchol. Neporazitelný mančaft. Historický „Tým snů" anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru V roce 1996 se stal nejlepším fotbalistou na ostrovech, ale také nejlepším střelcem na mistrovství Evropy, které se konalo v jeho rodné zemi. V anglické nejvyšší soutěži čeká jeho meta 260 nasázených gólů stále na překonání. Celkem za Newcatle: 405 zápasů – 206 gólů