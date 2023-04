Cenní veteráni. 10 nejdražších fotbalistů z české ligy podle portálu TransferMarkt, kterým je 35 let a víc

Mezi ligové osobnosti patří Jiří Fleišman, Marek Matějovský či Milan Petržela, kterým už dávno bylo přes třicet let. Je jasné, že ceny těchto hráčů, kteří jsou na sklonku kariéry, už nebudou dosahovat tak vysoko jako v případě o deset let mladších borců, přesto někteří veteráni mají ještě slušnou hodnotu. Deset nejdražších hráčů podle portálu TransferMarkt, kterým už bylo 35 let. Najdete je v následujících kapitolách.

Obránce Tomáš Vondrášek je v české nejvyšší soutěži „úkazem“. V lize debutoval v sezoně 2008/09 v dresu Teplic a od té doby je severočeskému klubu věrný. Loni v říjnu mu bylo 35 let, takže může mít před sebou ještě pár let na vrcholové úrovni. Premiérové střetnutí ročníku 2021/22 ho zařadilo mezi legendy, protože se dostal na metu tří set odehraných ligových utkání. Nyní už má na kontě 346 zápasů. Nastřílel v nich 21 branek a zaznamenal stejný počet asistencí.

3. – 10. Marek Suchý – 35 let (FK Mladá Boleslav) – 200 tisíc eur

Obránce Marek Suchý je odchovancem Slavie, ve které prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Dostal se až do A týmu, s nímž si zahrál v Lize mistrů a získal i dva ligové tituly. V polovině sezony 2010/11 přestoupil do Spartaku Moskva, kde pak vydržel do ledna roku 2014. Poté zamířil do švýcarské Basileje a přes účinkování v Augsburgu se v roce 2021 vrátil do vlasti. Čtyřiačtyřicetinásobný reprezentant je i pokročilém věku stále pilířem sestavy. Po sezoně mu v klubu vyprší smlouva, ale obě strany zřejmě budou mít zájem na jejím prodloužení.

Foto: Profimedia.cz