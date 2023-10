Cenné zboží z černého kontinentu. 3 nejdražší fotbalisté z Afriky, kteří působí ve Fortuna lize

Ještě v minulé sezoně jsme mohli v české lize sledovat Petera Olayinku, který byl nejdražším Afričanem v nejvyšší soutěži. Ten už však nyní působí v Bělehradu. Kdo aktuálně patří k nejhodnotnějším fotbalistům z černého kontinentu ve Fortuna lize podle renomovaného portálu TransferMarkt? Na to odpovídají následující kapitoly.

Dvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazuje, že je nesmírně perspektivním hráčem. V deseti zápasech aktuální sezony nastřílel už šest branek a k nim zaznamenal pět asistencí, což z něho dělá nejproduktivnějšího borce v nejvyšší soutěži. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na dva miliony eur, ale vypadá to, že velmi rychle poproste nahoru.

V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů je také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec letos v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup.

2. Igoh Ogbu (Slavia Praha) – 2,7 milionu eur

Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve letos a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru.

