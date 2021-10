Cenné zboží. 8 českých fotbalistů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

Z Pavla Kadeřábka „vyrostla“ opora Hoffenheimu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2023. O přímočarého pravého obránce či záložníka v minulosti údajně projevilo zájem Schalke 04 a řada dalších renomovaných klubů, ale devětadvacetiletý borec zatím zřejmě nemá důvod cokoliv měnit, byť v posledních dvou ročnících už není tak herně vytížený jako po příchodu do klubu v roce 2015. Ještě na začátku loňského roku byl podle portálu TransferMarkt vůbec nejdražším českým fotbalistou, nyní mu v tomto ohledu patří osmá příčka.

Podle portálu TransferMarkt však jeho cena zdaleka neodpovídá tomu, kolik za něho Spartak zaplatil. Momentálně se jeho hodnota pohybuje kolem dvou set padesáti milionů korun. Král však nyní nekope do balonu v Rusku, nýbrž v Anglii, konkrétně v londýnském West Hamu, kam byl za pět milionů eur uvolněn na hostování do konce sezony.

Alex Král opustil na podzim roku 2019 Slavii a zamířil do moskevského Spartaku, který z něho v tu chvíli udělal za cenu 310 milionů korun druhého nejdražšího hráče v ligové historii. Univerzální fotbalista, který může hrát na postu středního záložníka, ale třeba i jako stoper, se v Rusku rychle adaptoval a pravidelně nastupoval v tamní nejvyšší soutěži.

6. Jakub Jankto (Getafe) – cca 278 milionů korun

Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii.

Nedvěd, Schick a spol. Toto je 20 českých fotbalistů, kteří skórovali v italské Serii A

Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Letos v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za pětadvacetiletého českého reprezentanta šest milionů eur, ale podle portálu TransferMarkt je jeho tržní cena skoro dvakrát tak vysoká. Jankto je ale momentálně na marodce a jeho hodnota tak zřejmě půjde dolů.

Foto: Profimedia.cz