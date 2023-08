Cenné zboží. 7 českých fotbalistů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

Podívali jsme se na aktuální tržní ceny tuzemských hráčů na renomovaném portálu TransferMarkt a sestavili jsme žebříček z borců, kteří mají momentálně nejvyšší hodnotu. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 7. Alex Král (1. FC Union Berlín) – cca 168 milionů korun Je mu teprve 25 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za 900 tisíc eur Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 12 milionů eur. Čeští „kladiváři“. 9 tuzemských fotbalistů, kteří si zahráli za West Ham United Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů. Minulou sezonu strávil na hostování v Schalke 04 a také tu současnou odehraje v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín. Po loňském propadu jeho tržní cena letos opět roste a nyní ji portál TransferMarkt odhaduje na sedm milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 6. Václav Černý (VfL Wolfsburg) – cca 192 milionů korun Vypadalo to, že Václav Černý má nakročeno k velkolepé kariéře. Už v 16 letech ho koupil z Příbrami slavný Ajax Amsterdam a následně vyzrával v tamní vyhlášené akademii. Nastálo se však do sestavy neprobojoval, protože jeho rozlet utnulo vážné zranění, které ho vyřadilo na rok ze hry. 14 nejmladších českých střelců v historii Evropské ligy. Většina z nich pálila za Spartu V roce 2019 zamířil do Utrechtu. Odtud si v sezoně 2020/21 odskočil na hostování do Twente, kam posléze přestoupil. I zde se však musel vyrovnávat se zdravotními problémy. Kvůli zranění kolena nehrál deset měsíců a teprve pak se postupně zapojoval do hry jako střídající hráč. Později už sbíral minuty pravidelněji, což mu vyneslo pozvánku do reprezentace. Před pár týdny si jeho podpis zajistil za osm milionů eur německý Wolfsburg, jemuž se upsal do roku 2027. Holandskou Eredivisie opouštěl s bilancí 95 odehraných utkání, ve kterých zaznamenal 21 gólů a 22 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 5. Vladimír Coufal (West Ham United) – cca 216 milionů korun Sezonu 2020/21 odstartoval Vladimír Coufal ještě ve Slavii, záhy ale odešel do West Hamu, se kterým podepsal tříletý kontrakt s opcí na další dva roky. Od zítřka jednatřicetiletý obránce se v Anglii uvedl skvěle a během premiérového ročníku v Premier League zaznamenal sedm asistencí. Následně zvládl parádně i Euro a také úvod další sezony ho zastihl v hodně dobré formě. V londýnském klubu dosud odehrál přes stovku zápasů. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota devět milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 4. Antonín Barák (ACF Fiorentina) – cca 240 milionů korun Antonín Barák nastartoval profesionální kariéru v Příbrami a přes pražskou Slavii se dostal do Itálie. V roce 2017 přestoupil z Edenu za tři miliony eur do Udine, kde zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly, jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce a podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt. Rychlíci! 5 českých reprezentačních debutantů, kteří dali první gól v nejkratším čase Ročník 2021/22 se Barákovi nesmírně vydařil, v 29 ligových zápasech nastřílel 11 branek, přidal čtyři asistence a jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 20 milionů eur. Za půldruhého milionu eur zamířil do konce ročníku na hostování do Fiorentiny, kam letos v lednu za osm a půl milionu eur přestoupil a upsal se do roku 2027. Jeho cena se nyní pohybuje kolem deseti milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 3. Adam Hložek (Bayer Leverkusen) – cca 433 milionů korun Útočník Adam Hložek loni v létě odcházel ze Sparty do Leverkusenu coby nejdražší hráč české ligy. Německý klub za něho zaplatil 13 milionů eur. Jen tento jediný přestup talentovaného mladíka katapultoval mezi nejhodnotnější tuzemské fotbalisty všech dob. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt ještě o pět milionů eur výše. Holobrádci s přesnou muškou. 5 střelců, kteří skórovali v české reprezentaci před 20. narozeninami Hodně vysokou hodnotu měl však už v okamžiku prvního startu v seniorské reprezentaci. Bylo to 4. září 2020 v utkání se Slovenskem v Lize národů. Na Tehelném poli nastoupil v základní sestavě, na hřišti vydržel 72 minut a podílel se na výhře 3:1. Jeho tržní hodnotu tehdy vyjádřil portál TransferMarkt částkou devíti milionů eur. Momentálně má na kontě 23 reprezentačních startů a dvě vstřelené branky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 2. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) – cca 601 milionů korun Ještě před pár lety to vypadalo, že fotbalový osud českého útočníka Patrika Schicka je spojen s Itálií. Jméno si udělal v Sampdorii Janov, odkud za velké peníze přestoupil do AS Řím. Jenže tam se nedokázal - i kvůli zdravotním problémům - prosadit. Jednu sezonu strávil na hostování v Lipsku, kde si vedl nadmíru dobře. Klub měl o jeho služby zájem, ale jednání o přestupu ztroskotalo na požadované ceně, kterou nakonec zaplatil bundesligový konkurent z Leverkusenu. Nedvěd, Schick, Barák a spol. 20 českých fotbalistů, kteří skórovali v italské Serii A Také během angažmá v Bayeru se sedmadvacetiletý borec nevyhnul zdravotním lapáliím. V předminulém ročníku nastoupil do 27 ligových utkání a nastřílel 24 gólů, v tom minulém se ale (stejně jako celý tým) trápil. Objevil se pouze ve 14 zápasech a na kontě měl pouhé tři branky. Jeho tržní cena klesla podle portálu TransferMarkt od loňského června z 50 milionů eur na pouhou polovinu. Přesto je momentálně druhým nejhodnotnějším českým fotbalistou na trhu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 1. Tomáš Souček (West Ham United) – cca 841 milionů korun Ve Slavii zářil, českou ligu přerostl, a tak se jen čekalo, kdy a kam přestoupí. Nakonec si Tomáš Souček plácl s West Hamem, do kterého zamířil v lednu roku 2019. V Anglii se rychle adaptoval a ihned se zařadil mezi nejlepší hráče týmu. Rekordní přestupy. 12 fotbalistů, za které West Ham United zaplatil nejvíc peněz V Premier League už nasázel ve 123 zápasech 20 branek a byl oporou Kladivářů i v Konferenční lize, kterou mužstvo v minulém ročníku vyhrálo. Částka, kterou za momentálně osmadvacetiletého záložníka londýnský klub zaplatil, se zatím rozhodně vyplácí. Jeho aktuální cena činí podle portálu TransferMarkt 35 milionů eur. Foto: Profimedia.cz