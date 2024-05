Cenné zboží. 4 brankáři z české ligy, kteří podle portálu TransferMarkt stojí přes milion eur

4. Martin Jedlička (Viktoria Plzeň) – 1,3 milionu eur

Chlapík na odpis? Trochu to tak v minulých letech vypadalo. Martin Jedlička přišel v létě roku 2022 do Plzně jako volný hráč z Dunajské Stredy, ale záhy putoval na hostování do Bohemians. V pražském klubu pobyl do konce prosince minulého roku, vybudoval si skvělou pozici i renomé, a poté, co brankářský suverén Viktorie Jindřich Staněk odešel v lednu do Slavie, zaujal její místo mezi tyčemi. A předváděl parádní výkony. Během podzimní části sezony – ještě v dresu klokanů – odchytal 11 utkání a do statistik si zapsal pět nul, na jaře v plzeňském dresu neinkasoval v osmi z patnácti ligových utkání. Na kontě má 77 úspěšných zásahů, osmkrát se dočkal ocenění pro nejlepšího hráče utkání (pětkrát v Bohemians a třikrát v Plzni). Podle portálu TransferMarkt vyskočila během uplynulého půl roku tržní cena šestadvacetiletého borce na dvojnásobek a činí asi 32 milionů korun.