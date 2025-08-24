11. – 12. Dominik Greif (Slovensko) Cena : 2,5 milionu eur Přestup : Slovan Bratislava → RCD Mallorca (Španělsko) Rok přestupu : 2021 Věk v době přestupu:  24 let

Cenné zboží. 12 nejdražších přestupů do zahraničí v historii slovenské fotbalové ligy

Drahomír Kvasnička
24. srpna 2025

Během aktuálního přestupního termínu ztratila slovenská Niké liga řadu hráčů, kteří zamířili do zahraničí. Třeba slovenský záložník Mário Sauer odešel do francouzského Toulouse za necelé dva miliony eur. Do žebříčku nejcennějších odchodů z nejvyšší soutěže pod Tatrami se však nezapsal.

Slovenská liga nemá zdaleka takovou kvalitu jako ta česká. Ovšem i v ní působí fotbalisté, kteří čas od času zamíří za slušné peníze do zahraničí. Tucet nejdražších hráčů v historii, kteří opustili Niké ligu, najdete v následujících kapitolách.

11. – 12. Dominik Greif (Slovensko)

Cena: 2,5 milionu eur
Přestup: Slovan Bratislava → RCD Mallorca (Španělsko)
Rok přestupu: 2021
Věk v době přestupu: 24 let

11. – 12. Matúš Bero (Slovensko)

Cena: 2,5 milionu eur
Přestup: Trenčín → Trabzonspor (Turecko)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 20 let

10. Mahmudu Bajo (Gambie)

Cena: 3,5 milionu eur
Přestup: Dunajská Streda → CZ Bělehrad (Srbsko)
Rok přestupu: 2025
Věk v době přestupu: 20 let

9. Dávid Hancko (Slovensko)

Cena: 3,8 milionu eur
Přestup: MŠK Žilina → Fiorentina (Itálie)
Rok přešstupu: 2018
Věk v době přestupu: 20 let

7. – 8. Tomáš Hubočan (Slovensko)

Cena: 4 miliony eur
Přestup: MŠK Žilina → Zenit Petrohrad (Rusko)
Rok přestupu: 2008
Věk v době přestupu: 22 let

7. – 8. Róbert Boženík (Slovensko)

Cena: 4 miliony eur
Přestup: MŠK Žilina → Feyenoord Rotterdam (Nizozemí)
Rok přestupu: 2020
Věk v době přestupu: 20 let

6. Wesley Moraes (Brazílie)

Cena: 4,2 milionu eur
Přestup: Trenčín → Bruggy (Belgie)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 19 let

5. Peter Dubovský (Slovensko)

Cena: 4,3 milionu eur
Přestup: Slovan Bratislava → Real Madrid (Real Madrid)
Rok přestupu: 1993
Věk v době přestupu: 21 let

4. László Bénes (Slovensko)

Cena: 5 milionů eur
Přestup: MŠK Žilina → Borussia Mönchengladbach (Německo)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 18 let

3. Milan Škriniar (Slovensko)

Cena: 5,2 milionu eur
Přestup: MŠK Žilina → Sampdoria (Itálie)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 20 let

2. Andraž Šporar (Slovinsko)

Cena: 6 milionů eur
Přestup: Slovan Bratislava → Sporting Lisabon (Portugalsko)
Rok přestupu: 2020
Věk v době přestupu: 25 let

1. Nikola Krstovič (Černá Hora)

Cena: 8,15 milionu eur
Přestup: Dunajská Streda → Lecce (Itálie)
Rok přestupu: 2023
Věk v době přestupu: 23 let

