Cenné zboží. 12 nejdražších přestupů do zahraničí v historii slovenské fotbalové ligy

Slovenská liga nemá zdaleka takovou kvalitu jako ta česká. Ovšem i v ní působí fotbalisté, kteří čas od času zamíří za slušné peníze do zahraničí. Tucet nejdražších hráčů v historii, kteří opustili Niké ligu, najdete v následujících kapitolách.
11. – 12. Dominik Greif (Slovensko)
Cena: 2,5 milionu eur
Přestup: Slovan Bratislava → RCD Mallorca (Španělsko)
Rok přestupu: 2021
Věk v době přestupu: 24 let
11. – 12. Matúš Bero (Slovensko)
Cena: 2,5 milionu eur
Přestup: Trenčín → Trabzonspor (Turecko)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 20 let
10. Mahmudu Bajo (Gambie)
Cena: 3,5 milionu eur
Přestup: Dunajská Streda → CZ Bělehrad (Srbsko)
Rok přestupu: 2025
Věk v době přestupu: 20 let
9. Dávid Hancko (Slovensko)
Cena: 3,8 milionu eur
Přestup: MŠK Žilina → Fiorentina (Itálie)
Rok přešstupu: 2018
Věk v době přestupu: 20 let
7. – 8. Tomáš Hubočan (Slovensko)
Cena: 4 miliony eur
Přestup: MŠK Žilina → Zenit Petrohrad (Rusko)
Rok přestupu: 2008
Věk v době přestupu: 22 let
7. – 8. Róbert Boženík (Slovensko)
Cena: 4 miliony eur
Přestup: MŠK Žilina → Feyenoord Rotterdam (Nizozemí)
Rok přestupu: 2020
Věk v době přestupu: 20 let
6. Wesley Moraes (Brazílie)
Cena: 4,2 milionu eur
Přestup: Trenčín → Bruggy (Belgie)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 19 let
5. Peter Dubovský (Slovensko)
Cena: 4,3 milionu eur
Přestup: Slovan Bratislava → Real Madrid (Real Madrid)
Rok přestupu: 1993
Věk v době přestupu: 21 let
4. László Bénes (Slovensko)
Cena: 5 milionů eur
Přestup: MŠK Žilina → Borussia Mönchengladbach (Německo)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 18 let
3. Milan Škriniar (Slovensko)
Cena: 5,2 milionu eur
Přestup: MŠK Žilina → Sampdoria (Itálie)
Rok přestupu: 2016
Věk v době přestupu: 20 let
2. Andraž Šporar (Slovinsko)
Cena: 6 milionů eur
Přestup: Slovan Bratislava → Sporting Lisabon (Portugalsko)
Rok přestupu: 2020
Věk v době přestupu: 25 let
1. Nikola Krstovič (Černá Hora)
Cena: 8,15 milionu eur
Přestup: Dunajská Streda → Lecce (Itálie)
Rok přestupu: 2023
Věk v době přestupu: 23 let
