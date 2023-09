Cenné druholigové zboží. Toto jsou 4 nejdražší fotbalisté, kteří působí ve Fortuna národní lize

Nejlepší a nejdražší fotbalisty najdeme v nejvyšších soutěžích, ale manažeři loví talenty a posily i v nižších ligách. Je to levnější a případná trefa do černého se může pěkně vyplatit. I ve druhé české lize však najdeme několik borců, kteří mají docela solidní tržní cenu.

Nejdražším hráčem v první české lize je momentálně Ladislav Krejčí ze Sparty, jehož hodnota je portálem TransferMarkt vyjádřena na pět milionů eur. O soutěž níž se pohybují tržní ceny hráčů úplně jinde. Kdo je nyní nejcennějším fotbalistou Fortuna národní ligy? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 5 3. – 4. Kamso Mara (Zbrojovka Brno) – 400 tisíc eur V létě roku 2017 přišel tehdy dvaadvacetiletý záložník Kamso Mara z francouzského Hyeresu do Vlašimi, odkud se po půl roce stěhoval na hostování do Jihlavy, kde poprvé okusil českou nejvyšší soutěž. Upoutal na sebe pozornost a od sezony 2018/19 zakotvil v Liberci, kde patřil k pilířům mužstva. 11 „exotů“ z Afriky v českém fotbale. Vzpomínáte na hráče z Etiopie či Toga? V září 2021 ho pustil Slovan na hostování do Izraele, po návratu už se ale nedokázal nastálo propracovat do sestavy a z kádru zmizel. Před pár týdny se upsal Zbrojovce Brno, které by měl pomoci s návratem mezi elitu. V moravské metropoli má podepsanou smlouvu do konce sezony. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 400 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 3. – 4. Patrik Vydra (Sparta Praha B) – 400 tisíc eur Loni na jaře debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Sparty obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. V minulé sezoně se objevil na hřišti ve Fortuna lize pětkrát a v té současné zasáhl jako střídající hráč do dvou střetnutí. Jeho hlavním působištěm je však letenský B tým ve druhé lizeTalentovaný stoper je velkým příslibem Sparty i české reprezentace do 21 let. Ještě předloni v prosinci portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je osminásobně vyšší a může i nadále růst. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 2. Lukáš Endl (Zbrojovka Brno) – 900 tisíc eur Lukáš Endl okusil poprvé nejvyšší soutěž dospělých v sezoně 2020/21. Tehdy mu bylo 17 let a naskočil do sedmi utkání. Se Zbrojovkou zažil pád do druhé ligy, následný rychlý návrat mezi elitu a pak opět sestup. V minulém ročníku už patřil mezi členy základní jedenáctky. Odehrál 20 ligových zápasů, pokaždé byl v základní sestavě a na hřišti pracoval od úvodního po závěrečný hvizd rozhodčího. Premiérové branky v nejvyšší soutěži se ale nedočkal. Po talentovaném mladíkovi lačně pokukuje nejedn ligový klub, v moravské metropoli má však podepsaný kontrakt do roku 2025 a zatím zůstává v Brně. Portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 900 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 1. Michal Ševčík (Sparta Praha B) – 1,5 milionu eur V minulé sezoně byl Michal Ševčík kometou na prvoligovém nebi. V té době dvacetiletý ofenzivní záložník zářil v dresu Zbrojovky – ve 34 zápasech nasázel devět gólů a na dalších šest přihrál. Pádu do druhé ligy však ani jeho nadprůměrné výkony nezabránily. Jak se předpokládalo, Brněnští ho neudrželi a v létě ho prodali na Letnou. Trenér Brian Priske však mladého borce zatím poslal na hřiště v nejvyšší soutěži jen jako střídajícího hráče na jedinou minutu v utkání na hřišti Liberce. Aktuální sezonu zatím tráví v rezervním týmu Sparty ve druhé lize, kde je podle portálu TransferMarkt s cenou jeden a půl milionu eur nejdražším fotbalistou. Foto: Profimedia.cz