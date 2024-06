Čekejte změny. 4 náhradníci, kteří proti Gruzii mohou dostat šanci v základní sestavě

David Jurásek

Na pravém kraji hřišti operoval Vladimír Coufal, na tom druhém David Douděra, jenže ani jednomu z nich zápas příliš nesedl. Coufal měl patřit k oporám, v ofenzivě toho ale moc nevymyslel a nedůrazný byl i při bránění. Douděra se snažil, jenže kazil. Do hry by tak mohl naskočit David Jurásek, jenž by mohl oživit levou stranu. Coufal nebo Douděra by pak nastoupili vpravo.