Čekalo se, že to jednou dotáhnou dál. 5 fotbalistů, kteří skončili „jen“ v Bohemce

Na soupisce Bohemky figurují Jan Kovařík, Jan Morávek, Ondřej Petrák nebo Tomáš Necid. Ale taky pět dalších hráčů, u kterých se čekalo, že by to mohli dotáhnout dál. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Čtyřiadvacetiletý gólman odchytal v lize jediný zápas. Na podzim roku 2017 tehdejší brankář Mladé Boleslavi dostal tři góly od Sparty a tím se jeho ligová mise uzavřela. Poté si udělal velmi dobré jméno v Dunajské Stredě, odkud v létě přišel do Plzně. Ve Viktorce chtěl zatlačit na místo Jindřicha Staňka, místo toho byl ale až plzeňskou trojkou. Teď o svou šanci zabojuje v Bohemians.

Adam Jánoš

Syn bývalého brankáře Zdeňka Jánoše je odchovancem Sparty. Za tu ale odehrál jen pár minut v ročníku 2012/13 a poté svou kariéru rozvíjel jinde. Hrál za Jihlavu, Mladou Boleslav či Baník, k jednomu duelu nastoupil i v reprezentaci, možná ale sám čekal, že by to mohl dotáhnut dál. Poté, co s ním přestali počítat v Baníku, loni na jaře hostoval v Karviné, a od léta je třicetiletý středopolař v Ďolíčku.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia