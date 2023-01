Čekalo se, že odejdou. 3 podzimní ligové hvězdy, které se přestupu (zatím) nedočkaly

David Pech se blýskl v Mladé Boleslavi, odkud zamířil do Slavie. V barvách Bohemians vynikali Roman Květ s Petrem Hronkem, kteří už jsou v Plzni, respektive v Edenu. K dalším očekávaným přestupům ale (zatím) nedošlo. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Jeden z podzimních ligových objevů. Čtyřiadvacetiletý senegalský útočník vlétl do ligy jako uragán a za Teplice nasázel na podzim šest branek. K tomu přidal tři nahrávky a kde kdo čekal, že se v zimě posune o kus dál. Teplice jej ale na náročné jarní boje udržely.

Mojmír Chytil – 23 let, Sigma Olomouc

Dát v reprezentační premiéře hattrick? Zeptejte se Mojmíra Chytila, jak na to. A je úplně jedno, že se jednalo o zápas proti Faerským ostrovům, povedlo se mu zkrátka něco, na co se jen tak nezapomene. Třiadvacetiletý útočník tak navázal na povedený ligový podzim, během něhož dal za Olomouc šest branek. Celou zimu se žhavě debatuje o jeho odchodu do Slavie, na kterém už je hráč se Slavií prakticky domluvený. Kluby ale společnou řeč zatím nenašly, a tak se přestup odehraje nejspíš až v létě.

Foto: Profimedia.cz