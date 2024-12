Čekají na šanci v NHL. 5 českých brankářů, kteří zasáhli do aktuálního ročníku AHL

Jakub Škarek - Bridgeport Islanders

Zdálo se, že má našlápnuto k hodně zajímavé kariéře. Jenže do NHL se ne a ne prosadit. Jakub Škarek má 25 let, na farmě chytá už šestým rokem, za New York Islanders ovšem v nejlepší lize světa nezapsal ani jeden start. Jak dlouho ještě bude čekat na šanci?