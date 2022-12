Čech, Plánička, Jašin a spol. Toto je 15 nejlepších gólmanů fotbalové historie

Od té doby, co Angličané „vynalezli“ fotbal, hrály tuto hru miliony lidí na celém světě. Desetitisíce se jich postavily do branky a pár stovek jich patřilo mezi špičkové gólmany. Superhvězd mezi tyčemi by se daly najít desítky. V následujících kapitolách najdete patnáct nejlepších fotbalových brankářů všech dob. Připomínky k výběru, případně svoje vlastní žebříčky, směřujte do diskuse pod článkem.

15. Manuel Neuer (Německo) Šestatřicetiletý gólman Bayernu Mnichov dlouhodobě dokazuje, že patří ke špičce mezi muži s rukavicemi. Manuel Neuer není na hřišti jen brankářem. Často působí jako další obránce. Vybíhá z pokutového území, rozehrává balony, posílá dlouhé pasy dopředu. Brankářská elita. Podívejte se na 21 nejdražších fotbalových gólmanů všech dob Dokáže být klíčovým faktorem, který může v kritických situacích zachránit vítězství. Desetkrát už vyhrál německou Bundesligu a pětkrát tamní Pohár, dvakrát triumfoval v Lize mistrů a v roce 2014 pomohl reprezentaci k titulu mistrů světa. Pětkrát se stal nejlepším evropským gólmanem a jednou světovým. K tomu posbíral desítky individuálních ocenění. Foto: Profimedia.cz

14. František Plánička (Československo) Spolu s Ricardem Zamorou a Giampierem Combim byl František Plánička jedním z největších brankářů předválečné éry. Především zásluhou „Kočky z Prahy“, jak se mu přezdívalo, se československý celek probojoval do finále mistrovství světa v roce 1934, kde nakonec polehl Itálii. Podle dnešních historiků byl tehdy zápas o zlato poznamenán zákulisními tlaky a Italové vyhráli podvodem. Nebýt toho, mohl být Plánička (možná) mistrem světa. VZPOMÍNKA: Mistrovství světa 1934. Čechoslováci skončili krok pod vrcholem Celou kariéru strávil v dresu pražské Slavie, s níž vyhrál sedm ligových titulů. Kromě toho, že byl respektovaným brankářem, uznával ho celý svět jako jednoho z nejférovějších hráčů své generace. O jeho povaze svědčí i fakt, že během kariéry ani jednou neviděl žlutou či červenou kartu. Foto: Profimedia.cz

13. Petr Čech (Česká republika) Petr Čech je zatím posledním světoznámým produktem české brankářské školy. Těžko ho srovnávat v Františkem Pláničkou nebo Ivo Viktorem, který pomohl vybojovat pro Československo v roce 1976 titul mistrů Evropy, protože každý patří do jiné fotbalové epochy. Dobyvatelé Albionu. 12 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Čech jistě patří mezi nejlepší brankáře začátku třetího tisíciletí. Obdivuhodně se dokázal vrátit k profesionálnímu fotbalu po vážném zranění hlavy, stal se legendou anglické Premier League a Chelsea, kde strávil podstatnou část kariéry. Je držitelem několika rekordů, které budou jeho následovníci v klubu jen těžko překonávat. Díky fenomenálnímu výkonu českého gólmana se v roce 2012 radovali hráči Chelsea z vítězství v Lize mistrů a o rok později vyhráli Evropskou ligu. Foto: Profimedia.cz

12. José Luis Chilavert (Paraguay) Paraguayský brankář José Luis Chilavert nastřílel během profesionální kariéry neuvěřitelných 67 gólů (včetně osmi reprezentačních) a v historické tabulce nejvíce skórujících gólmanů mu patří druhá příčka. Kromě toho, že často zahrával přímé kopy a penalty, se zapsal do povědomí fanoušků také vznětlivou povahou, výstředním chováním a viditelnou nadváhou. Ve fotbalovém světě měl přezdívku „Buldok“ a karikaturisté ho také jako psa tohoto plemene vykreslovali. Pavel Horváth a spol. aneb 22 nejbáječnějších tlusťochů ve fotbalové historii Ke všemu výše zmíněnému to byl vynikající gólman. V národním dresu udržel v 74 zápasech třicetkrát čisté konto, třikrát získal od Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků ocenění pro nejlepšího brankáře světa, jednou se stal nejlepším jihoamerickým fotbalistou roku. Je dosud jediným gólmanem, jemuž se to povedlo. Foto: Profimedia.cz

11. Edwin Van Der Sar (Holandsko) Od chvíle, kdy Manchester United opustil Peter Schmeichel, se v týmu vystřídalo jedenáct gólmanů. V roce 2005 však přišel za dva miliony liber z Fulhamu Nizozemec Van Der Sar a rezervoval si místo mezi tyčemi jen pro sebe. Po šesti sezonách na Old Trafford se v roce 2011 loučil holandský brankář jako klubová legenda. S Rudými ďábly vyhrál čtyřikrát anglický titul a jednou Ligu mistrů. To se mu podařilo dvakrát v kariéře – poprvé to dokázal v dresu Ajaxu Amsterdam. 10 nejlepších hráčů, které přivedl Alex Ferguson na Old Trafford V Holandsku málokdo pochybuje o tom, že je Van Der Sar historicky nejlepším brankářem země. Dodnes drží rekord v počtu reprezentačních zápasů bez inkasované branky. Ze 130 utkání, do nichž nastoupil, to zvládl v 71 případech. V letech 2008 – 2009 překonal rekord Petra Čecha v počtu minut bez obdržené branky v ligových zápasech. Jeho bezgólová šňůra trvala 1311 minut a dosud ji nikdo v Premier League nepřekonal. Foto: Profimedia.cz

10. Ricardo Zamora (Španělsko) Ricardo Zamora dostal přezdívku „El Divino“ a podle mnohých expertů na fotbalovou historii byl nejlepším předválečným brankářem na světě. Ve Španělsku, kde se v průběhu uplynulých více než sta let narodily desítky fenomenálních fotbalistů, ho považují dodnes za jednoho z největších hráčů všech dob. Zamora byl na hřišti nepřehlédnutelný nejen díky svým výkonům, ale také kvůli neotřelému outfitu. K zápasům nastupoval v roláku, který mu zakrýval krk, a s čepicí na hlavě. Osobitý byl i mimo fotbalové trávníky. Proslavilo ho také pití koňaku a kouření. Denně dokázal vyhulit tři krabičky cigaret. V roce 1926 byl dokonce zatčen kvůli násilnému chování v zápase na olympijském turnaji. Podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků byl Zamora pátým nejlepším brankářem 20. století. Foto: Profimedia.cz

9. Peter Shilton (Anglie) Třicet let dlouhá kariéra gólmana Petera Shiltona se vyznačovala nesmírnou vyrovnaností. Jeho jméno se objevilo desetkrát v nejlepší jedenáctce sezony anglické nejvyšší soutěže. Shilton je dodnes držitelem brankářského rekordu s 1362 odehranými oficiálními zápasy, z toho 1180 jich zvládl v nejvyšší soutěži. Rovněž drží rekord v největším počtu zápasů v anglickém reprezentačním dresu. Shilton debutoval na mistrovství světa až ve 32 letech, přesto je držitelem zajímavého rekordu – odchytal nejvíc zápasů bez inkasované branky na závěrečných turnajích (10). Celý fotbalový svět ho znal díky jeho perfektní organizaci obrany a spolehlivosti. Podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků byl osmým nejlepším gólmanem minulého století. Foto: Profimedia.cz

8. Iker Casillas (Španesko) „Svatý“ Iker Casillas byl bezesporu nejlepším brankářem na začátku současného tisíciletí. S jeho jménem jsou spojeny největší úspěchy španělského fotbalu v jeho historii – dva tituly mistrů Evropy a titul mistrů světa. Cristiano Ronaldo a spol. 15 fotbalistů, kteří mají na kontě nejvíc nominací na Zlatý míč Casillas si vysloužil respekt pro svou spolehlivost a dokonalé čtení hry. Ve španělské reprezentaci debutoval v pouhých devatenácti letech a od té doby se zapsal do statistik jako brankář, který v národním dresu odchytal rekordní počet zápasů a vychytal také nejvíc utkání s čistým kontem. V Realu Madrid, kde strávil většinu kariéry, je považován za nejlepšího brankáře v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

7. Sepp Maier (Německo) Přezdívali mu „Kočka z Anzingu.“ Německý brankář Sepp Maier byl proslulý svou mrštností mezi tyčemi a neuvěřitelnými reflexy. Během kariéry dokázal posbírat snad všechny cenné trofeje, které mohl získat. Vyhrál mistrovství světa i evropský šampionát, čtyřikrát se stal vítězem německé Bundesligy a třikrát zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí. Hašan a spol. Toto je 8 nejlepších brankářů v historii světového hokeje Možná, že ve srovnání se Shiltonem či Chilavertem nebyl tak dobrý, ale v tomto žebříčku ho tlačí nahoru právě mimořádná úspěšnost. Časopis Kicker Maiera třikrát ocenil jako nejlepšího brankáře roku. Kromě svého gólmanského umu byl známý i svými nadměrně velikými trenýrkami. Podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků byl čtvrtým nejlepším brankářem minulého století. Foto: Profimedia.cz

6. Oliver Kahn (Německo) Oliver Kahn dostal během své kariéry dvě přezdívky – „King Kahn“ a „Titan.“ Obě celkem výstižně vypovídají o jeho tvrdosti a zarputilosti, kterou se mezi tyčemi vyznačoval. Dodnes je jediným brankářem v dějinách světového fotbalu, který vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu. V Německu ho považují za nejlepšího gólmana historie. Tým snů podle Lasseho Betzera. Nezapomněl ani na Kahna V Bundeslize odchytal Kahn 557 zápasů, z toho ve 197 nedostal gól – to je asi 35 procent. Ve světě ho proslavil jeho agresivní styl a charismatická, věčně zamračená tvář. Osmkrát vyhrál Bundesligu, šestkrát německý Pohár, jednou se radoval z vítězství v Lize mistrů, dvakrát se stal nejlepším německým fotbalistou roku. Foto: Profimedia.cz

5. Gianluigi Buffon (Itálie) Gigi Buffon je v Itálii považován za nejlepšího brankáře všech dob. Mnozí ho staví dokonce nad legendárního Dina Zoffa. Dodnes je jediným gólmanem, který získal ocenění UEFA pro nejlepšího klubového hráče roku, což je dnes cena pro nejlepšího fotbalistu hrajícího na evropském kontinentě. Tohle by byl neporazitelný tým! Nejlepší fotbalová jedenáctka 21. století Buffon vždy těžil z vynikající kondice, v brance byl agilní a perfektně četl hru. Málokterý gólman předváděl během celé kariéry tak konzistentní výkony jako on. Drží přestupní rekord jako nejdražší brankář, jakého kdy koupil Juventus Turín. Má ve sbírce titul mistra světa, desetkrát vyhrál italskou Serii A, třikrát se stal nejlepším evropským gólmanem. V roce 2006 skončil v anketě Zlatý míč na druhém místě. Foto: Profimedia.cz

4. Dino Zoff (Itálie) Kdo někdy viděl chytat Dina Zoffa, musel být ohromen. Určitě patří mezi nejlepší gólmany, jací kdy stáli mezi tyčemi. Má na kontě spoustu rekordů v italském i světovém fotbalu. Například je stále nejstarším hráčem, který vyhrál titul mistra světa. V roce 1982 zvedl nad hlavu nejcennější trofej jako čtyřicetiletý kapitán vítězného týmu na mistrovství světa ve Španělsku. Jedenáctka snů fotbalové historie podle čísel, jež nosili hráči na dresech Zoff byl deset let pilířem národního týmu a ve své době byl pravděpodobně největší italskou fotbalovou hvězdou. Byl sice středně vysoké postavy, ale měl nesmírně rychlé nohy a dokázal se po každém zákroku bleskově vymrštit ze země. Byl to vyrovnaný brankář, který dodával týmu sebevědomí a klid i v těch nejvypjatějších okamžicích zápasu. Vždycky se držel spíše zpátky a své výkony nestavěl na odiv – částečně z vrozené skromnosti, částečně z respektu k soupeři. Foto: Profimedia.cz

3. Gordon Banks (Anglie) Anglie nikdy neměla lepšího brankáře, než byl Gordon Banks. Už proto, že právě on vychytal pro reprezentaci Albionu jediný titul mistrů světa. Když stál mezi tyčemi branky Banks, jako by jeho spoluhráči vstupovali do každého zápasu s jednogólovým náskokem. Do historie se nezapsal pouze ziskem titulu mistra světa na šampionátu v Anglii v roce 1966. O čtyři roky později nadchl svět jeho reflexivní zákrok po střele legendárního Brazilce Pelého, který je dodnes považován mnohými experty za „zákrok století.“ „Banky“ byl středně velkým gólmanem, ale byl nesmírně rychlý a hbitý. Jeho nejsilnější stránkou však byla poziční hra a neuvěřitelná předvídavost. Téměř vždycky byl přesně tam, kam směřoval balon. O tom, jak si ho na ostrovech považují, vypovídá fakt, že v roce 1970 obdržel Řád britského impéria. Foto: Profimedia.cz

2. Peter Schmeichel (Dánsko) Říkalo se mu „Velký Dán“, a to nejen proto, že měřil 193 centimetrů, nýbrž hlavně kvůli jeho výkonům mezi tyčemi. Nikdo, kdo ho někdy viděl v akci, asi nezapomene na to, jak si dokázal hlasitě dirigovat obranu před sebou. Peter Schmeichel byl rychlý a hbitý gólman s úžasnými reflexy. Na jeho dovednostech stála léta dánská reprezentace i Manchesteru United. All-star tým z hráčů, které v Manchesteru United vedl Alex Ferguson S národním týmem šokoval v roce 1992 celý svět, když vyhrál mistrovství Evropy a během osmi sezon na Old Trafford pomohl vybojovat pětkrát ligový titul, třikrát FA Cup, finále Ligy mistrů i Superpohár. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku. V Premier League drží rekord v procentech odchytaných zápasů s čistým kontem (42 %). A to ho Alex Ferguson přivedl na Old Trafford z dánského Brondby Kodaň za pouhých 550 tisíc liber… Foto: Profimedia.cz