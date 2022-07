Čech, Nedvěd i Rosický. Takto by vypadala nejlepší sestava v „novodobé“ historii Sparty

Pražská Sparta bývala zásobárnou české reprezentace. Dlouho, až do vzestupu Plzně a Slavie, platilo pravidlo, že nejlepší ligoví fotbalisté odcházeli právě na Letnou. Pustili jsme se proto do velmi nelehkého úkolu a z hráčů, kteří Spartou prošli v novodobé historii klubu, jsme sestavili All-Star tým. Jeho složení najdete v následujících kapitolách.

Brankář - Petr Čech Branku Sparty hájila spousta špičkových gólmanů a reprezentantů, například Petr Kouba, Jaromír Blažek, Tomáš Poštulka či Tomáš Vaclík. Do našeho výběru se ale dostal Petr Čech, ze kterého Sparta v jeho 19 letech udělala nejdražšího ligového gólmana. VIDEO Z ARCHIVU: 902 minut s nulou. Sérii Čecha ve Spartě ukončila šmudla Čech za letenský tým chytal jedinou sezonu, a i když nezískal titul, vytvořil ligový rekord v neprůstřelnosti, která trvala 902 minut. Skvěle se prezentoval v Lize mistrů a je jedním z aktérů památné osmifinálové bitvy s Realem Madrid. Následně vychytal evropské zlato české jednadvacítce a odešel do Rennes. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce - Pavel Kadeřábek Odvážná volba? Kdeže. Pavel Kadeřábek se navzdory svému mládí stal v letech 2012 až 2015 hvězdou soutěže, oporou letenského týmu i české reprezentace. Pravého obránce s podobným tahem na branku český fotbal do té doby dlouho neměl. V každém zápase odváděl vysoký standard a vysloužil si přestup do bundesligového Hoffenheimu. Foto: Profimedia.cz

Stoper - Jiří Novotný Letnou prošla řada skvělých stoperů. Jiří Novotný byl ale něco víc, bývalý reprezentační bek se stal sparťanskou legendou. Novotný byl ve Spartě 14 let a během kariéry s letenským týmem získal stejný počet titulů. Obdivuhodné! Zažil slavné časy i památné zápasy v Lize mistrů, značnou část z nich s kapitánskou páskou na ruce. Spartu opustil v roce 2003, když byl uvolněn do ruské Kazaně. Foto: Profimedia.cz

Stoper - Tomáš Řepka Říkejte si o něm, co chcete, ale Tomáš Řepka je jednou z nejvýraznějších sparťanských osobností minulých let. Známý bouřlivák odešel na Letnou v roce 1995 z Baníku Ostrava a v Praze vydržel tři roky, než zamířil do Fiorentiny. Přes angažmá v Itálii a v anglickém West Hamu se v roce 2006 do Prahy vrátil a znovu se vypracoval v klíčovou personu týmu. Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 14 slavných fotbalistů Důrazný stoper se Spartou získal čtyři tituly a výrazně se zapsal do historie klubu. Zatímco vedení se k němu nezachovalo důstojně, pro fanoušky je stále modlou. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce - Vladimír Labant Vlado Labant byl prvním slovenským fotbalistou, který si zahrál v Lize mistrů. Někdejší reprezentant přišel na Letnou ze Slavie, rychle se ale stal miláčkem sparťanských tribun. Houževnatý obránce se skvělou kopací technikou odešel v roce 2002 do West Hamu, brzy byl ale zpět v Praze a se Spartou získal celkem čtyři tituly. V Champions League vstřelil pět branek. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník - Karel Poborský Psal se rok 1996, když Karel Poborský pomohl Slavii k českému titulu a následně celý svět obletěl jeho lob ze čtvrtfinále mistrovství Evropy do sítě Portugalska. Vlasatému záložníkovi se změnil život, Poborský opustil tuzemské trávníky a odešel do Manchesteru United. VIDEO Z ARCHIVU: 3 geniální góly Karla Poborského Přes Benfiku Lisabon a Lazio Řím se v roce 2002 vrátil do Prahy a zamířil na Letnou. Stal se nejlépe placeným hráčem a hvězdou soutěže, kapitánem Sparty a dvojnásobným mistrem ligy. V průběhu sezony 2005/06 ale Letnou opustil – a nebylo to v dobrém. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník - Pavel Nedvěd Jen dva čeští fotbalisté získali Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa. Tím prvním byl Josef Masopust, druhým v roce 2003 Pavel Nedvěd, který mimo jiné získal jeden československý a dva české tituly se Spartou. Bývalý reprezentační záložník hrál za letenský klub čtyři roky a vypracoval se v hvězdu ligy. Po Euru 1996 odešel do Lazia Řím. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník – Tomáš Rosický Dlouholetý kapitán české reprezentace se v roce 2001 odešel za 504 milionů korun do Borussie Dortmund. Odchovanec letenského klubu odcházel coby trojnásobný český mistr. Rosický byl v té době jednou z největších hvězd Sparty. Na Letnou se vrátil v létě roku 2016 po angažmá v Arsenalu, ale už to zdaleka nebyl ten Rosa, který z klubu kdysi odcházel. Přesto současný sportovní ředitel Sparty do tohoto výběru určitě patří. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník - Ladislav Krejčí Je sice pravda, že Ladislav Krejčí nehrál vždycky během působení ve Spartě v ideální formě, přesto je ale zřejmě nejlepším levým záložníkem, který na Letné v posledních letech působil. Ve sparťanském dresu debutoval už v 17 letech, na jeho kontě postupně začaly přibývat ligové starty a záhy se stal jednou z opor letenského týmu. V roce 2016 odešel do Boloni, odkud se v roce 2020 vrátil. Na někdejší výjimečné výkony už ale navázat nedokázal. Foto: Profimedia.cz

Útočník - Horst Siegl Druhý nejlepší střelec samostatné české soutěže a nejlepší střelec v historii Sparty, to je Horst Siegl, který s letenským týmem získal čtyři československé a sedm českých titulů. „Sigi,“ který byl ve Spartě od 18 let, v lize nastřílel celkem 176 branek. Bez něj by se tento hvězdný výběr nemohl obejít. Foto: Profimedia.cz