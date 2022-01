Časy se mění. 6 posledních zahraničních fotbalistů, kteří zůstali ve Spartě

Na svou šanci ve Spartě musel čekat, loni bývalý gólman Žiliny hostoval i v Polsku, nakonec ale na Letné příležitost dostal a už ji nepustil. Sedmadvacetiletý Dominik Holec v závěru listopadu, po výprasku Sparty v Uherském Hradišti, nahradil Florina Nitu a od té doby je jedničkou pražského celku. Tou by měl být i na jaře.

Dlouho se o něm mluvilo jako o jednom z elitních gólmanů ligy. Florin Nita Spartu držel svými výkony a na Letné byl jedničkou. Jenže pak dostal čtyři góly od Slovácka a od té doby už do akce nezasáhl. V Rumunsku ho sice vyhlásili nejlepším fotbalistou roku, čtyřiatřicetiletý Nita si ale při té příležitosti postěžoval na svou pozici. Ve Spartě zůstal, jedničkou ale nebude.

Casper Højer (obránce, Dánsko)

Ještě před pár dny působili ve Spartě tři hráči ze severu Evropy. Jenže Andreas Vindheim je v Schalke, David-Moberg Karlsson zamířil do Japonska a na Letné tak zůstal už jen Casper Højer. Sedmadvacetiletý levý bek přišel do Sparty před sezonou, jenže hned zkraje se zranil a v lize odehrál jediný zápas. Na jaře by měl být zpátky v základu.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia