Čas pro válečníky. 5 hráčů, kteří by teď měli „řídit“ fotbalovou reprezentaci

V pátek reprezentace hraje v Praze proti Albánii, v pondělí v polské Vratislavi nastoupí proti Ukrajině. Na kterých hráčích by teď národní tým měl stát? Jména pěti takovýchto válečníků najdete v následujících kapitolách.

Reprezentační kouč Ivan Hašek je v reprezentaci pod tlakem. Do národního týmu se nebojí zvát nadějné mladíky, teď ale, víc než kdy jindy, potřebuje válečníky, za nimiž ostatní půjdou. Je třeba tým znovu postavit na nohy a získat alespoň částečnou důvěru fanoušků.

Loni na podzim se stal přímým aktérem tahu do olomouckého Belmonda. Poté v reprezentaci na nějaký čas skončil, na EURO byl však zpátky v týmu. V reprezentaci toho odehrál už hodně, v týmu patří k nejzkušenějším, navíc se nikdy nebál říct svůj názor. Proti dvaatřicetiletému Vladimíru Coufalovi ovšem hraje fakt, že nenastupuje ve West Hamu.

Ladislav Krejčí

V létě se nějakou dobu spekulovalo o tom, jestli by v reprezentaci neměl převzít kapitánskou pásku od Tomáše Součka. Lídrem už byl totiž dříve ve Spartě, kterou dovedl ke dvěma titulům v řadě. Zahrál si i na EURU a v létě přestoupil do Španělska. Začátky v Gironě měl složité, teď už ovšem hraje. Je mu teprve 25 let, už je ale autoritou.

Foto: Profimedia.cz