Čas na změnu. 4 čeští fotbalisté, kteří v zimě mohou odejít do zahraničí

Kdo ví, jaká by byla jeho pozice, kdyby se na EURU nezranil Jindřich Staněk. Takto se Antonín Kinský vrátil do Edenu a stal se jedničkou Slavie. Na podzim předváděl parádní výkony, zaujal i v Evropě a dostal se do reprezentace. Další krok? Cizina. Klidně už v zimě. Sešívaným se totiž uzdravil Staněk, Slavia navíc uplatnila právo zpětného odkupu na Jakuba Markoviče z Baníku.

Pokračování 5 / 5

Matěj Jurásek

Je jedním z největších talentů českého fotbalu, v 21 letech už patří do reprezentace, jenže ve Slavii spíše stagnuje. Během podzimu zasáhl do 14 ligových zápasů, do základní sestavy ale nepatří. Matěj Jurásek potřebuje hrát, proto se řeší odchod do zahraničí. Cena? Zhruba 150 až 200 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz