Calgary jako hřbitov brankářů. David Rittich nebyl „ten pravý“, ale jen další „mrtvolou“ v řadě. A co Dan Vladař?

Fanoušci i vedení klubu vkládali naděje do nejednoho muže s maskou. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 11 gólmanů, kteří odchytali od ročníku 2012/13 v brance Flames aspoň 20 utkání za sezonu, a od nichž se očekávalo, že zvednou hozenou rukavici a stanou se absolutními a nezpochybnitelnými jedničkami mezi tyčemi. Budete moci porovnat, jak blízko či daleko k úspěchu v kanadském klubu byli.

Mohl by být konečně „tím pravým“ v brance Calgary po odchodu Miiky Kiprusoffa český gólman Dan Vladař, který byl do kanadského klubu vytrejdován letos v létě z Bostonu? Nebo se stane jen „dalším v řadě“ během čekání na brankářského „spasitele“?

Do play-off přivedl mužstvo pouze jednou, v ročníku 2014/15. Plameny tehdy vypadly ve druhém kole s Anaheimem. Po sezoně 2015/16 NHL opustil a už v ní nikdy neodehrál jediné střetnutí. V současném ročníku působí v německém Ingolstadtu.

Karri Rämö byl prvním gólmanem, který měl zacelit díru po odchodu Miikky Kiprusoffa do sportovního důchodu. Během tří sezon, které strávil v Calgary, podával nesmírně konzistentní výkony. Odchytal 111 utkání, úspěšnost zákroků si držel kolem 91 % a průměr inkasovaných branek na zápas těsně nad 2,6.

V Calgary podepsal roční smlouvu, odchytal 29 utkání s úspěšností zákroků 89,7 % a ještě než skončila sezona, byl vytrejdován do Colorada, kde působil do roku 2016. Následně si epizodně zachytal na Floridě a v Anaheimu. Od ročníku 2018/19 už je opět doma ve vlasti a hájí barvy celku Fribourg- Gottéron.

Během první sezony po odchodu Miikky Kiprusoffa kryl záda Karrimu Ramovi švýcarský gólman Reto Berra. Pro dvojnásobného stříbrného medailistu z mistrovství světa to bylo první angažmá v NHL.

Během sezony 2013/14 zvládl jen 11 duelů s úspěšností zákroků 89 %. Po tomto ročníku zamířil do Montrealu, ale v NHL už neodchytal žádné další střetnutí. Následně odešel do německého Schwenningeru, kde dvěma sezonami v německé nejvyšší soutěži uzavřel v roce 2017 aktivní kariéru.

Kanaďan Joey MacDonald byl v Calgary ještě během poslední sezony Miikky Kiprusoffa. Tehdy naskočil do 21 utkání a nevedl si vůbec zle. Jenže po odchodu finského fantoma na odpočinek už se mezi tyče moc nedostal.

Ortio rozhodně nebyl špatný gólman, ale nepatřil ani k těm nadprůměrným. To byl hlavní důvod, proč si nevybojoval víc času mezi tyčemi. V roce 2016 se s NHL rozloučil a zamířil do Švédska, kde hájil dva roky barvy celku Skellefteä. Další rok strávil v ruském Podolsku, posléze hrál v dresu ZSC Lion ve švýcarské lize a nyní je už druhým rokem oporou Barysu v KHL.

V kanadském klubu měl dvouletý kontrakt. V prvním ročníku odchytal 52 utkání s výbornou úspěšností zákroků 91,8 % a přivedl mužstvo do play-off. V něm Plameny padly s jeho předchozím zaměstnavatelem z Anaheimu ve druhém kole. V dalším ročníku už ale Hillerovi došla šťáva, podával jen podprůměrné výkony a následně zmizel ve Švýcarsku, kde od roku 2016 hájil barvy klubu Biel-Bienne, v němž loni ukončil kariéru.

To je „ten pravý“! Přesně tak to viděli fanoušci Calgary, když klub podepsal v roce 2014 smlouvu s gólmanem Jonasem Hillerem. Šikovný Švýcar měl za sebou sedm úspěšných sezon v Anaheimu a měl se stát nástupcem Miikky Kiprusoffa.

Elliott byl však ze St. Louis zřejmě zvyklý na neprostupnější obranu. Za defenzívou Calgary občas hodně trpěl a jeho statistická čísla šla dolů. Přesto přivedl Flames do play-off, ale mužstvo po porážce 0:4 na zápasy s Anaheimem vyletělo už z prvního kola. Po sezoně zamířil jako volný hráč do Philadelphie, kde odchytal čtyři ročníky. Od aktuální sezony je hráčem Tampy Bay.

Chad Johnson (Kanada) – 2016 až 2017

Brankářským souputníkem Briana Elliotta v Calgary byl během sezony 2016/17 jeho krajan Chad Johnson. Do kanadského klubu přišel jako volný hráč a podepsal roční smlouvu. V tu chvíli už měl za sebou angažmá v New Yorku Rangers, Phoenixu, Bostonu, New Yorku Islanders a Buffalu.

V Calgary zvládl během sezony 36 zápasů, zaznamenal 91 % úspěšnost zákroků a naskočil do jednoho střetnutí v play-off. Po vypršení kontraktu zmizel zpátky v Buffalu, pak byl hráčem Anaheimu, kde v roce 2019 ukončil kariéru.

Foto: Profimedia.cz