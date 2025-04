Bývala to lákavá destinace. 7 českých fotbalistů, kteří odcházeli za největší prachy do ruské ligy

Část 1 / 8



Před pár lety lákali do Moskvy trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského. Do Ruska mohl odejít také Tomáš Souček, který sice vábení rublíků odolal, řada jeho krajanů ale v minulosti podlehla a české kluby na nich pořádně vydělaly. Jména sedmi nejdražších Čechů, kteří přestoupili do Ruska za více než sto milionů korun, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 7. Martin Jiránek – cca 104 milionů korun (Reggina → Spartak Moskva) Jediným hráčem v tomto výběru, který přestupoval do Ruska ze zahraničního klubu, byl v roce 2004 Martin Jiránek, který mířil za přibližně 104 milionů korun z italské Regginy do Spartaku Moskva. Odchovanec pražské Bohemky, který má doma zlato z mistrovství Evropy jednadvacítek z roku 2002 a bronzovou medaili z Eura v Portugalsku, prožil dlouhou a bohatou kariéru. Z Vršovic zamířil v roce 2000 do Liberce a Slovan na něm jen o pár měsíců později vydělal slušné peníze, když jej prodal do Regginy. Úspěšná generace. 10 zlatých lvíčat z roku 2002, která to dotáhla do slavných evropských klubů V italském klubu pak strávil téměř čtyři roky a po bronzovém Euru nabral směr na východ. Ve Spartaku působil šest let, načež odešel na britské ostrovy a upsal se Birminghamu. Po roce už byl ale zpátky v Rusku, kde pak dalších šest sezon strávil v dresech Tereku Groznyj a Tomsku. Do vlasti se vrátil v roce 2016 a odehrál ještě dva ročníky v nejvyšší soutěži za Příbram a Duklu Praha. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 6. Tomáš Necid – cca 120,7 milionu korun (Slavia Praha → CSKA Moskva) Zdálo se, že má nakročeno k parádní kariéře. Údajně okolo něho v minulosti kroužil i Real Madrid, Tomáš Necid však nakonec ještě jako mladý odešel za 120 milionů korun ze Slavie do CSKA Moskva. Pravidelně nastupoval v reprezentaci, zahrál si i na Euru ve Francii, kde z penalty těsně před koncem utkání zajistil remízu s Chorvatskem (2:2). V národním týmu nastřílel ve 44 zápasech 12 branek. Od roku 2016 se v něm ale neobjevil. V rozletu kariéry ho několikrát zásadně přibrzdila zranění. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 5. Radoslav Kováč – cca 121,2 milionu korun (Sparta Praha → Spartak Moskva) Radoslav Kováč, který v roce 2016 uzavřel fotbalovou kariéru v dresu Sparty, je odchovancem Sigmy Olomouc. Za talentovaného obránce inkasovali na Hané v roce 2003 od letenského klubu přibližně osm milionů korun, když ale Kováč mířil o necelé dva roky později do ruského Spartaku Moskva, měl už hodnotu šestnáctkrát vyšší. K této částce se pak přiblížil ještě jednou, a to když v roce 2009 přestupoval do anglického West Hamu United. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 4. Jan Kuchta – cca 122,4 milionu korun (Slavia Praha → Lokomotiv Moskva) Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil přes 122 milionů korun. Kinský, Souček a dál? 14 hráčů, na kterých Slavia vydělala přes 100 milionů korun Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 3. Marek Suchý – cca 127,7 milionu korun (Slavia Praha → Spartak Moskva) Už jako mladičký se Marek Suchý prosadil do sestavy pražské Slavie. Objev ligy v ročníku 2005/06 byl oporou sešívaných, se kterými si zahrál i v Lize mistrů. Byl tak vytížený, že se k hranici stovky ligových zápasů dostal ve věku 21 let, pěti měsíců a dvou týdnů. Od ledna 2010 nastupoval za Spartak Moskva. Nejprve odešel za 31,5 milionu korun na hostování, které se o pár měsíců později změnilo v přestup za více než 96 milionů korun. V součtu za něj Slavia inkasovala skoro 130 milionů korun. Slávistická nostalgie. Připomeňte si, kteří hráči před 18 lety vybojovali pro klub poprvé Ligu mistrů Zpočátku hrával pravidelně, postupem času už ale tolik šancí nedostával a přestoupil do Basileje. Ve Švýcarsku jako by ho pokropili živou vodou. Stal se oporou a jedním z pilířů týmu, s nímž pravidelně hrával v Lize mistrů. Následně působil v německém Augsburgu, odkud se v roce 2021 vrátil domů a posílil Mladou Boleslav. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 2. Luboš Kalouda – cca 132,6 milionu korun (Zbrojovka Brno → CSKA Moskva) V roce 2007 zazářil ofenzivní záložník Luboš Kalouda na mistrovství světa do 20 let. Tehdy patřil Brnu a po stříbrném šampionátu okolo něho začaly kroužit skauti předních evropských klubů, ona ale v březnu roku 2008 zamířil za více než 130 milionů korun do Ruska a upsal se moskevskému CSKA, kde se však nedokázal prosadit. Na domácí scéně prošel kromě Brna také Spartou, Duklou a Slováckem. Před osmi roky - v pouhých 30 letech - se rozhodl ukončit kariéru, kterou spojil také s Astrachaní a angažmá na Ukrajině. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 1. Alex Král – cca 310,4 milionu korun (Slavia Praha → Spartak Moskva) Je mu teprve 26 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za více než 20 milionů korun Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 310 milionů korun. Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů. V roce 2019 dovedli Slavii k titulu, pak odešli do zahraničí. Jak si dnes vede 5 tehdejších opor z Edenu? Sezonu 2022/23 strávil na hostování v Schalke 04 a také v té následující hrál v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín, kam loni v létě přestoupil jako volný hráč, ale následně byl zapůjčen do Espanyolu Barcelona. Jeho reprezentační kariéra je už také poměrně bohatá. Během uplynulých šesti let zvládl od debutu v přátelském utkání s Brazílií nastřádat už 45 startů, ve kterých zaznamenal dvě branky - obě hned ve své úvodní reprezentační sezoně 2019/20. Foto: Profimedia.cz