Býval to talent. Přestup do AC Milán nevyšel, tady ale hrál. 5 ligových klubů, v nichž působil Lukáš Vácha

Svého času patřil mezi nejvýraznější persony fotbalové ligy a nastupoval i v základní sestavě české reprezentace. Jenže to všechno už je pryč a dvaatřicetiletý Lukáš Vácha, jenž byl dříve na radaru AC Milán, je nyní součástí sparťanského B týmu a po sezoně mu na Letné vyprší smlouva. Vzpomenete si ještě, jaké ligové štace má za sebou? Dozvíte se to v následujících kapitolách.

Lukáš Vácha svou kariéru odstartoval ve Slavii, kde prošel mládežnickými výběry, a kde taky poprvé okusil nejvyšší soutěž. Bylo to na podzim roku 2006, kdy si připsal jednu minutu v duelu proti Teplicím. Více toho ale v sešívaném dresu už neodehrál.

Na začátku sezony 2007/08 Vácha odešel na hostování do Jablonce, za který v průběhu podzimu odehrál deset zápasů. Na jaře měl hostovat v Liberci, kvůli zranění se ale do hry nedostal.

Před začátkem sezony 2009/10 Vácha zamířil na hostování s opcí do Liberce. Slovan opci brzy uplatnil a Vácha s ním v roce 2012 získal ligový titul. Pod Ještědem se zabydlel v základní sestavě, stal se pevným článkem liberecké kabiny a v průběhu ročníku 2012/13 se stěhoval znovu.

Sparta Praha

Na začátku roku 2013 Vácha podepsal smlouvu se Spartou, která za něj zaplatila 15 milionů korun a taky „obětovala“ Martina Frýdka s Davidem Pavelkou. Na Letné se rychle zařadil mezi opory, v roce 2014 získal titul, pohár i Superpohár a taky se dostal do reprezentace. Jenže jej rovněž trápily zdravotní problémy, a tak postupně začal vypadávat ze sestavy. V sezoně 2017/18 si ve Spartě připsal jediný start a nepomohlo mu ani hostování v Liberci a po návratu na Letnou byl přesunut do B týmu, odkud už se do prvního celku nikdy nevrátil.

Foto: Profimedia.cz