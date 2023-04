Býval to skvělý fotbalista. Připomeňte si 10 největších úspěchů v kariéře záložníka Patrika Bergera

V sezoně 2008/09 byl sice často zraněný, v závěru ročníku se ale vrátil do sestavy a důležitou brankou pomohl letenským ke druhému místu a postupu do předkola Ligy mistrů. Tehdejší sparťanský kapitán byl zároveň se šesti brankami nejlepším střelcem týmu.

Reprezentační úspěchy

Nejlepší střelec kvalifikace o Euro 1996

Reprezentační premiéru si Berger odbyl v roce 1993 proti Kypru. Postupně začaly jeho reprezentační starty přibývat a před Eurem 1996 se stal klíčovým hráčem týmu. Se šesti brankami byl našim nejlepším střelcem a výraznou měrou se podílel na postupu do Anglie.

Vicemistr Evropy na Euru 1996

I když v kvalifikaci o evropský šampionát hrál skvěle, na Euru musel o místo v sestavě bojovat. Nakonec se ale stal jedním z klíčových hráčů a přivezl si domů stříbrnou medaili.

10 nejmladších reprezentačních debutantů. Nejlepší byl Lukeš

Berger hrál i na mistrovství Evropy o čtyři roky později, v Nizozemsku a Belgii ale Češi vypadli už v základní skupině. O rok později překvapivě ukončil reprezentační kariéru, během které nastoupil ke 44 zápasům a zaznamenal 18 branek.

Finálový gól

Ve finálové bitvě Eura 1996 s Německem sice Češi padli, ve Wembley šli ale do vedení. Postaral se o to právě mistr Evropy do 16 let Berger, který se štěstím překonal Andrease Köpkeho. Ani tato slavná trefa ale nestačila, Němci otočili vývoj utkání a vyhráli v prodloužení.