Bylo tu, není tu… 3 nejvýznamnější hokejisté z NHL, kteří v roce 2022 opustili tento svět

Borec, který byl draftován jako 51. hráč v celkovém pořadí v roce 1980, a jehož si vybral Pittsburgh, pak strávil v dresu Tučňáků první tři sezony v NHL. Následně si vyzkoušel dresy Chicaga, New Yorku Islanders a Vancouveru. V elitní zámořské lize odehrál osm sezon, během nichž nastoupil do 257 utkání a posbíral do statistik 87 bodů (20+67). Ve čtyřech ročnících si zahrál i v play-off, ale žádný úspěch nezaznamenal.

Někdejší kanadský obránce Jean Potvin skonal před necelým měsícem nedlouho před 73. narozeninami. Rodák z Ottawy strávil v NHL 11 sezon, během nichž se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Byl totiž členem legendární sestavy New Yorku Islanders, která válcovala soupeře v soutěži na začátku 80. let minulého století. V týmu působil se svým mladším a slavnějším bratrem Denisem, který v něm zastával funkci kapitána.

1. Clark Gillies (Kanada)

Narozen: 7. dubna 1954

Zemřel: 21. ledna 2022

Kanadský útočník Clark Gillies byl důkazem, že i prvotřídní rváč může být skvělým hokejistou. Působil dvanáct sezon v nejslavnější éře New Yorku Islanders a výrazně přispěl k zisku čtyř Stanley Cupů.

V NHL odehrál 958 zápasů v základní části soutěže a ani jednou se během sezony nedostal přes sto trestných minut. V součtu se však přehoupl přes tisícovku. Zároveň ale také dokázal nasázet soupeřům přes 300 gólů a téměř u čtyř stovek byl zapsán jako nahrávač. Kromě excelentních hokejových schopností to byl vyhlášený a nekompromisní ochránce tehdejších hvězd týmu – Mika Bossyho či Bryana Trottiera. V roce 1996 bylo jeho číslo 9 slavnostně vyřazeno a dres vyvěšen pod strop stadionu, o šest let později byl uveden do Hokejové síně slávy. Zemřel v lednu na rakovinu ve věku 67 let.