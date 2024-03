Bylo tu, není tu… 3 nejvýznamnější hokejisté z NHL, kteří od začátku roku opustili tento svět

Už téměř desítka někdejších hráčů, kteří se objevili v minulosti v NHL, opustila v roce 2024 tento svět. Nejmladšímu z nich bylo 53 let, tomu nejstaršímu jednadevadesát. Je mezi nimi jeden brankář a také jeden borec, který odehrál v elitní zámořské lize méně než deset střetnutí. Na druhé straně najdeme ale hokejisty, kteří bývali v elitní zámořské soutěži dost vidět. Trojici těch nejvýznamnějších najdete v následujících kapitolách.

Jako hráč amerického fotbalu patří dodnes k nejvýraznějším kanadským postavám v historii tohoto sportu. Jeho hokejová kariéra sice nebyla tak úspěšná, přesto dokázal na postu pravého křídla v dresu Toronta odehrát během pěti sezon v 50. letech minulého století 149 utkání v NHL, v nichž posbíral do statistik 40 bodů (14+26). Dalších 15 duelů přidal v play-off. V ročníku 1959/60 si zahrál ve finále Stanley Cupu, ale Maple Leafs tehdy nestačili na suverénní Montreal.

Gerry James byl borec, jakého v současnosti nenajdete. Dnes je už totiž téměř nemyslitelné, aby sportovec vynikal ve dvou různých disciplínách. Jamesovi se to povedlo – byl skvělým hráčem amerického fotbalu a následně hrál profesionálně hokej. A dokonce to dokázal skloubit a na nejvyšší úrovni provozoval oba sporty současně.

Celkem odehrál v NHL 411 utkání a zaznamenal 89 bodů (17+72), dalších 18 střetnutí zvládl ve vyřazovacích bojích. Po skončení hráčské kariéry tři roky trénoval v juniorské lize WHL a od roku 2001 až do své smrti byl amatérským skautem pro Colorado Avalanche a posléze Anaheim Ducks.

Cochrane byl nesmírně tvrdým zadákem, který čtyřikrát zakončil sezonu s více než dvěma sty trestnými minutami a v ročníku 1981/82 odseděl na trestné lavici v 63 zápasech dokonce 329 minut. Když odcházel do hokejového důchodu, měl ve statistikách 1556 trestných minut.

1. Jean-Guy Talbot (Kanada)

Narozen: 11. července 1932

Zemřel: 22. února 2024

V historii NHL nenajdeme příliš mnoho hokejistů, kteří vyhráli sedmkrát Stanley Cup. Kanadský obránce Jean-Guy Talbot to zvládl jako člen legendární dynastie Montrealu Canadiens v 50. a 60. letech minulého století.

Talbot debutoval v dresu Habs v NHL v sezoně 1954/55 a v klubu strávil celkem 13 let. Během posledních čtyř ročníků pak postupně hrál v Minnesotě, Detroitu, St. Louis a Buffalu, kde v roce 1971 udělal tečku za hráčskou kariérou. O dva roky později se do St. Louis vrátil jako hlavní trenér týmu a stejnou roli pak zastával v sezoně 1977/78 v New Yorku Rangers.

Jako hráč odehrál v NHL 1066 utkání, ve kterých posbíral 285 bodů (43+242), ale také přes tisíc trestných minut. Dalších 150 střetnutí a 30 bodů (4+26) zaznamenal v play-off. V ročníku 1961/62 byl s 42 asistencemi nejlepším nahrávačem mezi zadáky v NHL a byl mezi nominovanými hráči na Norris Trophy pro nejlepšího beka v lize.