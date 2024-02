Byli v hledáčku. 6 hráčů Arsenalu, o které se v lednovém přestupním termínu zajímala konkurence

Eddie Nketiah (24 let) – Crystal Palace

Eddie Nketiah fotbalovou kariéru odstartoval v Chelsea. V 16 letech se však anglický mládežnický reprezentant přesunul do akademie Arsenalu. Během sezony 2016/17 nastřílel v týmu do 18 let 15 gólů v 16 zápasech, a 12 branek v 26 střetnutích v celku do 23 let. Následně dostal od tehdejšího kouče Arsene Wengera pozvánku do prvního mužstva. Premiéru mezi dospělými si odbyl v ročníku 2017/18, kdy naskočil do tří utkání v Premier League. Dosud odehrál v dresu Gunners 110 ligových utkání a nastřílel 19 gólů. Dalších 19 branek stihl vsítit v 50 zápasech v jiných soutěžích. V aktuálním ročníku má na kontě 21 střetnutí v elitní ostrovní lize, v nichž ale zaznamenal pět branek a dvě asistence. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2027, nicméně v lednu prý byl blízko odchodu do Crystal Palace.