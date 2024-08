Byli u brněnského restartu. 5 skvělých hráčů, kteří hráli za Kometu během první sezony po návratu do extraligy

Není to zase tak dávno, co se brněnský hokejový klub po dlouhých letech čekání vrátil do nejvyšší soutěže. Od té doby hrála Kometa čtyřikrát ve finále a dvakrát vybojovala mistrovský titul.



Část 1 / 6



Brno se na extraligové mapě znovuobjevilo v sezoně 2009/10, kdy získalo licenci od Znojma. V základní části tehdy skončilo dvanácté a v play-out s přehledem uhájilo svou příslušnost mezi elitou. V kabině Komety se tehdy protočila řada hráčů. Vybrali jsme pět nejhvězdnějších, jejichž jména najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Jiří Dopita Nejproduktivnějším hráčem Komety po jejím návratu do extraligy v sezoně 2009/10 byl Jiří Dopita. Olympijský šampion z Nagana a trojnásobný vítěz mistrovství světa přišel do Brna ze Znojma. Do statistik si připsal 20 branek, ke kterým přidal 21 nahrávek. V moravské metropoli zůstal sedminásobný extraligový šampion ještě jeden rok a poté zamířil do Olomouce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Roman Erat Méně slavný bratr Martina Erata působil řadu let ve Znojmě, klub ale v roce 2009 opustil a zamířil do Komety. V úvodním extraligovém ročníku 2009/10 posbíral 37 (18+19) bodů a stal se druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Petr Hubáček Mistr světa z Německa před sezonou 2008/09 zamířil do Ruska. V Nižněkamsku ale Petr Hubáček dlouho nevydržel a vrátil se do Vítkovic. V Ostravě načal i další ročník, na začátku roku 2010 ale odešel do Komety. V jejím dresu v základní části odehrál 13 zápasů, pak přidal jeden další celý rok a v průběhu sezony 2011/12 přestoupil do finského celku Jyväskylä, s nímž získal titul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Jiří Trvaj Několik let byl Jiří Trvaj oporou Vítkovic, odkud se přes angažmá v Rusku a později ve Znojmě dostal do Komety. V sezoně 2009/10 vytvořil brankářskou dvojici s finským kolegou Sasu Hovim. V základní části tehdy zasáhl do 28 zápasů a vychytal v nich deset výher. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Václav Varaďa Václav Varaďa na domácí scéně působil nejdéle ve Vítkovicích. V průběhu sezony 2009/10 však bývalý útočník Buffala a Ottawy Ostravu opustil a zamířil do Komety. Za Brno odehrál 14 zápasů, dal čtyři góly a přidal stejný počet přihrávek. Foto: Profimedia.cz