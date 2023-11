Byli to mladí tahouni. 3 čeští fotbalisté, kteří sehráli nejvíc zápasů v reprezentačním týmu do 21 let

Ve fotbalové reprezentaci do 21 let toho většina talentovaných hráčů moc neodehraje. Jakmile totiž překročí danou věkovou hranici, dveře do tohoto týmu se jim navždy uzavřou. I tak lze ale najít borce, kteří v tomto celku odehráli desítky zápasů.

Kolik zápasů lze odehrát v reprezentačním týmu do 21 let? Někteří fotbalisté jsou důkazem toho, že jich lze zvládnout navzdory omezené době opravdu hodně. Jména tří českých hráčů, kteří mají na svém kontě nejvíc střetnutí v dresu lvíčat, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 4 3. David Kobylík – 32 zápasů David Kobylík měl našlápnuto k velké kariéře. V roce 2002 se podílel na zisku zlaté medaile z mistrovství Evropy hráčů do 21 let a v témže roce přestoupil z Olomouce do Štrasburku. Experti oceňovali jeho tah na branku a parádní techniku, ale v zahraničí příliš neprorazil. Zkoušel to i v Německu, na Kypru, na Slovensku, v Rakousku a v Polsku. Ve 32 zápasech nastřílel sedm branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 4 2. Adam Petrouš – 42 zápasů Stoper Adam Petrouš byl odchovancem Slavie, v lize debutoval v dresu Bohemians 1905 a v létě roku 2005 přišel oklikou přes Kazaň a Austrii Vídeň do Sparty. Na Letné si zahrál Ligu mistrů. Největší úspěch v kariéře však zaznamenal na reprezentační úrovni. V roce 2000 byl členem týmu do 21 let, který na mistrovství Evropy vybojoval stříbrné medaile. V národním celku této věkové kategorie odehrál 42 utkání a dal jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 4 1. Jan Polák – 46 zápasů Záložník Jan Polák byl ještě poměrně nedávno nejmladším hráčem, který si kdy zahrál v české seniorské reprezentaci. Bylo to už v roce 1999 v zápase s Polskem. Bylo mu tehdy 18 let. 5 českých fotbalistů, které koupily belgické kluby za největší ranec peněz. Nejdražší obchod se nepovedl O tři roky později hrál i na mistrovství Evropy jednadvacítek, zasáhl do čtyř duelů a dovezl si domů zlatou medaili. V té době byl hráčem Brna. Později se přes Liberec dostal do Anderlechtu a v roce 2016 se z německého Norimberku vrátil zpátky do moravské metropole. Nikdo dosud nesehrál v dresu lvíčat více zápasů než on. Zvládl jich šestačtyřicet, ale žádnou branku v nich nevstřelil. Foto: Profimedia.cz