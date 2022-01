Byli oporami, teď ale nechytají. 3 gólmani velké ligové trojky, kteří přišli o místo

Ondřej Kolář (Slavia Praha)

V loňské sezoně by nikoho nenapadlo, že by ve Slavii nebyl jedničkou. Ještě do letošního ročníku vstupoval jako slávistický gólman číslo jedna, jenže pak vyrobil několik kiksů, taky měl zdravotní problémy, a tak se své šance chopil Aleš Mandous, jenž dorazil v létě z Olomouce.

Ten využil nabídnutou příležitost na jedničku, odchytal parádní podzim a mezi třemi slávistickými tyčemi už zůstal. Kolář je sice profesionál a situaci přijal, nedá se však čekat, že mezi náhradníky bude chtít zůstat. Odejde?

Foto: Profimedia.cz