Byli kousek od přestupu na Stamford Bridge. 7 Čechů, které v minulosti chtěla koupit Chelsea

Poté, co se Chelsea ujal Roman Abramovič, se z londýnského klubu stal jeden z nejsilnějších týmů v Evropě. Působili v něm i Petr Čech, Jiří Jarošík a či Tomáš Kalas. Českou stopu za Stamford Bridge mohli v minulosti rozšířit i další krajané. Jména sedmi z nich najdete v následujících kapitolách.

Psal se rok 2007. Milan Baroš tehdy působil v Aston Ville, v klubu se mu ale moc nevedlo. Ozval se ale José Mourinho, který chtěl českého útočníka přivést, aby trochu snížil tlak na ukrajinského útočníka Andreje Ševčenka. S informací o půlročním hostování tehdy přišel The Daily Mirror, Baroš ale na Stamford Bridge nakonec nezamířil.

Jsou tomu tři roky, co okolo něj kroužily přední evropské kluby. Jakuba Jankta sledoval AC Milán či Juventus, pak se přidal i milánský Inter, Arsenal a Chelsea. Český reprezentační záložník z Udine skutečně odešel, ovšem až předloni v létě a do Sampdorie.

Osm milionů liber. To byla částka, kterou v roce 2008 Chelsea nabízela Udine za přestup Marka Jankulovského. Ten už měl ale předběžnou dohodu o letním odchodu do AC Milán. Osmadvacetiletý obránce i proto nakonec vábení Blues odolal a skutečně zamířil na San Siro.

Tehdy šestnáctiletý útočník pražské Sparty měl nakročeno k báječné kariéře. Okolo Václava Kadlece kroužily přední evropské velkokluby, mezi nimiž byla i Chelsea. Britská média Kadlece nazývala jako „nový Rosický“ a kromě Blues ho lákal i Liverpool. O mladého forvarda měl zájem manažer Rafael Benítez, Kadlec ale nakonec odešel do německého Frankfurtu.

Nejlepší střelec v historii české reprezentace byl v roce 2001 na roztrhání. Chtěl ho Fulham, Sunderland, ale také Chelsea. „Dvakrát jsme s nimi o Janovi jednali. Mají o něj velký zájem i peníze na to, aby ho vyplatili,“ uvedl tehdy Roger van den Stock, předseda Anderlechtu, kterému Koller patřil. Vysoký útočník však nakonec odešel do Dortmundu.

Když Pavel Nedvěd přestupoval do Juventusu, Lazio za něj získalo téměř 1,5 miliardy korun. Jen o něco málo menší částku nabízela v roce 2003 turínskému klubu Chelsea. „Panu Abramovičovi jsem vzkázal, že Nedvěd není na prodej. Všechny nabídky odmítáme," hlásil z Turína šéf klubu Luciano Moggi.

Tomáš Rosický

Nechybělo mnoho a Tomáš Rosický mohl na začátku roku 2004 odejít do Chelsea. „Tomáš dostal nabídku a byl také v Londýně. A to nikoliv proto, aby si popovídal s královnou," uvedl tehdy hráčův manažer Pavel Paska. Roman Abramovič za něj údajně nabízel 25 milionů eur, přestup se však nakonec nedotáhl. Rosický sice do Anglie později skutečně zamířil, posílil však Arsenal.

Foto: Profimedia.cz