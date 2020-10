Byli blízko, ale neklaplo to. 4 Češi, kteří se (neúspěšně) ucházeli o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL

Pouze čtyři čeští hokejisté se dosud ucházeli o ocenění pro nejlepšího nováčka NHL, který získává rok co rok nesmírně prestižní Calder Trophy. Jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Jaromíra Jágra ani Dominika Haška mezi nimi ale nehledejte.

Martin Havlát (2001)

Kdo ví, jak by se vyvíjela kariéra Martina Havláta, kdyby ji neprovázely časté zdravotní komplikace. I tak si ale šikovný útočník získal v zámoří respekt. Do NHL ho draftovala Ottawa. V týmu Senators také debutoval a v sezoně 2000/01 získal 42 (19+23) kanadských bodů. V následném play-off už ale žádný nepřidal a tým z hlavního města Kanady vypadl v prvním kole. Možná i to byl jeden z důvodů, proč Calder Cup získal Jevgenij Nabokov.

Foto: Profimedia.cz