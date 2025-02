Byla to jízda. 6 hráčů, kteří Plzeň poslali do osmifinále Evropské ligy

Úvod jara ho nezastihl v nejlepší formě, trošku zaostával za svými výkony z podzimu. To už je ale pryč. Ve čtvrtek Pavel Šulc zářil. Jeden gól dal, druhý připravil. Takového ho chcete. Bravo!

Pokračování 6 / 7

Matěj Vydra

Spousta lidí ho už házela do starého železa. Matěj Vydra ale ukazuje, že do něj rozhodně nepatří. Dostal se do laufu, drží mu zdraví a na hřišti se fotbalem zase baví. Připravil gól pro Šulce, jednu šanci mu zastavil gólman hostů. Patří k oporám.

Foto: Profimedia.cz