Byla by to špičková formace. Jak by vypadala nejlepší pětka s gólmanem ze slovenských hráčů v české extralize?

Brankář: Matej Tomek (Litvínov)

Slovenský gólman Matej Tomek prošel v roce 2015 draftem NHL, když po něm sáhla ve třetím kole Philadelphia, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevil. Po pěti letech v univerzitních soutěžích za Atlantikem se vrátil v roce 2019 zpět do vlasti, konkrétně do Trenčína. V další sezoně chytal ve Finsku a pak se přesunul do české extraligy. Jeden ročník strávil v Brně a nyní je třetím rokem oporou Litvínova. Z nejvyšší tuzemské soutěže si prošlapal i cestu do slovenské reprezentace. Na severu Čech se v brance střídá se Šimomen Zajíčkem. V dosavadním průběhu soutěže odchytal tři zápasy, ve všech se radoval z vítězství a může se chlubit úspěšností zákroků 93,7 %.