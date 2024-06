Byl v PSG i AS Řím, teď ho chce Plzeň. Podívejte se, kterými kluby prošel Ruben Providence

Část 1 / 5



Viktorka, která bude v příští sezoně obhajovat třetí místo z domácí soutěže a čtvrtfinále Konferenční ligy, je v létě aktivní. Získala například Daniela Vašulína z Hradce Králové, loví ale i zahraniční posily. Další z nich má být Ruben Providence – dvaadvacetiletý bývalý francouzský mládežnický reprezentant, který má hodně zajímavý fotbalový životopis. Následující kapitoly vás o tom přesvědčí.

Paris Saint-Germain Providence prošel mládežnickými týmy slavné pařížské značky PSG. Dostal se až do týmu do 19 let, zahrál si mládežnickou Ligu mistrů, francouzskou Ligue 1 ale nikdy neokusil. V roce 2019 zamířil do Itálie. Foto: Profimedia.cz

AS Řím Z PSG Providence odešel do dalšího slavného klubu – získalo jej římské AS, které za něj zaplatilo půl milionů eur. Ani v Římě se ale neprosadil a Serii A neokusil. Přesto byl hráčem klubu až do loňského léta. Foto: Profimedia.cz

Bruggy a Estoril V létě roku 2021 Providence poprvé odešel z Říma na hostování. Zamířil do Brugg, po pár měsících byl ale zpátky v Itálii. Ani v belgickém celku se neprosadil. Obratem odešel do portugalského Estorilu, kde nastupoval za tým do 23 let. Foto: Profimedia.cz

Hartberg V Portugalsku byl Providence jen krátce. V létě roku 2022 se vydal do rakouského Hartbergu, který jej přivedl nejprve na hostování a loni v létě pak na trvalý přestup. V Rakousku dostal hodně prostoru, naskočil do 48 bundesligových zápasů, dal osm branek a přidal šest asistencí. Objeví se teď v Plzni? Foto: Profimedia.cz