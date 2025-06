Byl to tak trochu český tým. 12 Lotyšů z nedávného mistrovství světa, kteří si zahráli v tuzemské extralize

Nedávné mistrovství světa v hokeji skončilo pro lotyšský tým zklamáním. Mužstvo, které věřilo, že by mohlo navázat na medailovou radost z roku 2023, nepostoupilo ze skupiny do vyřazovacích bojů a skončilo na celkovém desátém místě. Na výsledku se podepsalo i dvanáct hokejistů, kteří prošli českou extraligou.



Část 1 / 13



Lotyši a česká extraliga, to jde v posledních letech dohromady. Tuzemské kluby si hráčů z pobaltské země hodně všímají a přivádějí je na led v nejvyšší soutěži. V uplynulém ročníku se stal Eduards Tralmaks z Kladna dokonce nejproduktivnějším hráčem soutěže. Před sezonou 2025/26 už ulovili dalšího lotyšského reprezentanta v Karlových Varech, kam míří ze Slovenska útočník Haralds Egle. Zřejmě dobře ví, do čeho jde, protože v národním týmu na nedávném světovém šampionátu měl tucet spoluhráčů, kteří v české extralize hráli, nebo stále hrají. O které borce jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 13 Mareks Mitens Klub(y) v české extralize: Rytíři Kladno

Bilance v české extralize: 11 zápasů – průměr 3,08 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 89,7 % Brankář Mareks Mitens plnil na letošním mistrovství světa roli třetího brankáře a na led se nedostal, v minulosti si ale zachytal na světových šampionátech osmnáctek a dvacítek. Sedm sezon strávil v zámoří, kde se na sebe snažil upozornit skauty klubů z NHL, nikde mu ale smlouvu nenabídli. V roce 2023 se vrátil do Evropy a zakotvil v Kladně. Za Rytíře odehrál 11 utkání, vychytal jedno čisté konto a po sezoně zmizel do slovenské Spišské Nové Vsi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 Oskars Cibulskis Klub(y) v české extralize: Hradec Králové, Litvínov, Rytíři Kladno

Bilance v české extralize: 231 zápasů – 60 bodů (17+43) Oskar Cibulskis je už skoro dvacet let neodmyslitelnou personou lotyšské reprezentace. Mezi lety 2017 až 2020 hrával extraligu za Hradec Králové, pak strávil jednu sezonu v Litvínově. Pak se vrátil domů a nějakou dobu působil v KHL, zahrál si také ve Švédsku, objevil se na olympiádě v roce 2022 a před sezonou 2022/23 se vrátil zpět do extraligy, konkrétně do Kladna. S 60 body v 231 zápasech je sedmým nejproduktivnějším Lotyšem v historii české nejvyšší soutěže. Na nevádném mistrovství světa odehrál všech sedm utkání v základní skupině a dal jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 Ralfs Freibergs Klub(y) v české extralize: Berani Zlín, Kometa Brno, Oceláři Třinec, Litvínov, Hradec Králové

Bilance v české extralize: 347 zápasů – 123 bodů (19+104) Lotyšský reprezentační obránce Ralfs Freibergs působil od roku 2017 tři sezony ve Zlíně, kde si udělal velmi dobré jméno. Následně zamířil do Brna, tam ale na povedené výkony z Baťova města příliš nenavázal, a tak se ještě v průběhu ročníku 2020/21 stěhoval do Třince. Mezi Oceláři znovu pookřál a v play-off patřil ke klíčovým hráčům mistrovského celku. Pak na rok zmizel v KHL a v Německu, ale od sezony 2022/23 už patří opět k inventáři extraligy – jeden ročník odehrál v Litvínově, v minulých dvou tvrdil muziku v Hradci Králové. Od nadcházející sezony si vyzkouší angažmá už v šestém klubu v nejvyšší české soutěži, protože se na dva roky upsal Vítkovicím, kde může pracovat na upevnění pozice nejproduktivnějšího lotyšského beka v historii tuzemské ligy. Na mistrovství světa letos odehrál všechny duely v základní skupině a zaznamenal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 Janis Jaks Klub(y) v české extralize: Litvínov, Energie Karlovy Vary

Bilance v české extralize: 141 zápasů – 78 bodů (22+56) Obránce Janis Jaks působil skoro šest let v zámoří, ale vytoužené pozvánky do NHL se nedočkal. Po návratu do Evropy hrál necelé dva roky v KHL a před sezonou 2022/23 přišel do Litvínova. Na severu Čech zažil dva povedené ročníky, na které navázal ve stejném duchu i po přesunu do Karlových Varů, kde bude působit i v další sezoně. S Energií má podepsanou smlouvu do roku 2026 s opcí na další ročník. Bronzová senzace. 5 Lotyšů, kteří domácí tým dovedli v roce 2023 k historické medaili na mistrovství světa Jaks je druhým nejproduktivnějším zadákem v historii české extraligy. Na nedávném světovém šampionátu zaznamenal dvě asistence v sedmi zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 Markuss Komuls Klub(y) v české extralize: Rytíři Kladno

Bilance v české extralize: 11 zápasů – 3 body (1+2) Angažmá sedmadvacetiletého beka Markusse Komulse v české extralize bylo (zatím) velmi krátké. V průběhu uplynulé sezony přišel posílit Kladno ze slovenských Nových Zámků. Stihl odehrál jen 11 utkání, ve kterých zaznamenal tři body. Na světovém šampionátu se ve Stockholmu prezentoval dvěma asistencemi v sedmi zápasech. Momentálně je bez smlouvy a hledá nového zaměstnavatele. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 Roberts Mamčics Klub(y) v české extralize: Berani Zlín, Energie Karlovy Vary

Bilance v české extralize: 66 zápasů – 13 bodů (1+12) Sezonu 2024/25, kterou zakončil na mistrovství světa, strávil obránce Roberts Mamčics v dresu karlových Varů, kde bude hrát i nadále, jelikož na západě Čech má podepsaný kontrakt do roku 2027. V české extralize se ale objevil už v průběhu ročníku 2021/22, kdy přišel do Zlína pomáhat Beranům se záchranou v nejvyšší soutěži. Než se znovu vrátil na česká kluziště, strávil dva roky na Slovensku. V roce 2023 byl součástí lotyšské reprezentace, která na domácím turnaji vybojovala bronzové medaile. Na letošním mistrovství světa odehrál sedm střetnutí a do statistik si zapsal jednu nahrávku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 Kristians Rubins Klub(y) v české extralize: Plzeň

Bilance v české extralize: 42 zápasů – 25 bodů (10+15) Obránce Kristians Rubins má zkušenosti v NHL, kde odehrál tři utkání za Toronto, jinak ale během šesti let za Atlantikem působil jen v juniorských ligách a ve farmářských týmech v soutěži AHL. V roce 2023 se vrátil na starý kontinent a zamířil do Švédska. Před sezonou 2024/25 se domluvil na tříletém kontraktu v Plzni a hned v debutovém ročníku na českém ledě ukázal, že je to kvalitní hráč. V 42 zápasech posbíral 25 bodů, na mistrovství světa si připsal na konto gól a asistenci v sedmi duelech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 Kristaps Zile Klub(y) v české extralize: Litvínov

Bilance v české extralize: 150 zápasů – 44 bodů (9+35) Tři povedené roky strávil obránce Kristaps Zile v Litvínově, pokaždé odehrál během sezony 50 utkání a patřil o´k oporám mužstva. Od příštího ročníku vyráží za novou výzvou do Liberce. S Bílými Tygry se dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další rok. Sedmadvacetiletý borec s bohatými zkušenostmi z KHL se na šampionátu v Dánsku a Švédsku prezentoval jedním gólem v sedmi zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 Oskars Batna Klub(y) v české extralize: Hradec Králové

Bilance v české extralize: 46 zápasů – 17 bodů (10+7) Oskars Batna je bronzovým medailistou z mistrovství světa v roce 2023. Tehdy byl hráčem finského Jukuritu, kde hrál až do konce sezony 2023/24. Po ní se přesunul na jih a zakotvil v české extralize, konkrétně v Hradci Králové. Na východě Čech během premiérového ročníku odehrál 46 střetnutí a zaznamenal 17 bodů, k nimž může přidávat další už za pár měsíců, protože v klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Na letošním šampionátu odehrál pět zápasů, aniž by v nich bodoval. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 Rihards Bukarts Klub(y) v české extralize: Berani Zlín, Vítkovice

Bilance v české extralize: 51 zápasů – 20 bodů (11+9) Jeho bratr Roberts si udělal skvělé jméno ve Zlíně, a tak před sezonou 2017/18 přišel do Baťova města i Rihards Bukarts. Lotyšský útočník strávil několik předchozích let v zámoří, zahrál si i v AHL, v extralize ale dlouho nevydržel. V 17 zápasech dal jen dva góly, přidal dvě asistence a zamířil do Rigy, odkud se později přesunul do Německa. Sezonu 2021/22 strávil v KHL, pak hrál v Rakousku a v průběhu ročníku 2023/24 se vrátil na česká kluziště. Zakotvil ve Vítkovicích, kde strávil i nedávno skončenou sezonu, po níž mu vypršela smlouva. Na květnovém mistrovství světa si zapsal do statistik jeden gól v sedmi utkáních. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 Martins Dzierkals Klub(y) v české extralize: Plzeň, Motor České Budějovice

Bilance v české extralize: 101 zápasů – 51 bodů (17+34) Útočník Martins Dzierkals je jedním z nemnoha Lotyšů, kteří prošli draftem NHL. V roce 2015 si ho vybrali zástupci Toronta jako 68. hráče v celkovém pořadí. V elitní lize se ale nikdy neobjevil. V zámoří strávil tři sezony, během nichž vybojoval mistrovský titul v juniorské lize QMJHL. Po návratu do Evropy si zkusil hokej ve Finsku, zahrál si v KHL v dresu Rigy a v roce 2021 se poprvé objevil v české extralize. Jeden povedený ročník strávil v Plzni, další odehrál v Českých Budějovicích a v roce 2023 odešel vybojovat prvenství ve švédské lize v barvách celku Skelleftea. V další sezoně jej opět uvidíme na extraligovém ledě, protože si na rok plácl s pražskou Spartou. Na letošním světovém šampionátu se v sedmi zápasech dvakrát trefil za záda soupeřových gólmanů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 Eduards Tralmaks Klub(y) v české extralize: Rytíři Kladno

Bilance v české extralize: 100 zápasů – 83 bodů (44+39) Dlouhých deset sezon strávil za Atlantikem útočník Eduard Tralmaks, ale vstupenku do NHL si nevybojoval. Když se v roce 2023 vrátil na starý kontinent, domluvil se na smlouvě s Kladnem a byla to oboustranně šťastná dohoda. Aktuálně osmadvacetiletý Lotyš pomohl Rytířům k záchraně v nejvyšší soutěži, se ziskem 51 bodů se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže v sezoně 2024/25, následně ve velkém laufu odehrál mistrovství světa, kde posbíral sedm bodů v sedmi zápasech, a vysloužil si vytoužený (dvoucestný) kontrakt v NHL, který mu nabídl Detroit. Nadcházející ročník začne ve farmářském celku, ale bude živit naději na postup do elitní ligy. Foto: Profimedia.cz