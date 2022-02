Byl o ně zájem. 8 Čechů, kteří byli vybráni ve třech posledních rozšiřovacích draftech NHL

Zástupci Columbusu a Minnesoty si do svých nových týmů vybrali v roce 2000 dohromady šest českých hokejistů, Las Vegas sáhlo o 17 let později po jednom tuzemském borci, stejně jako loni Seattle. Všechny tyto hráče i jejich osudy najdete v následujících kapitolách.

V případě obránců a útočníků na seznamu nechráněných hráčů musel být aspoň jeden bek a dva forvardi, kteří měli ve statistikách nejméně 40 utkání v sezoně 1999/2000 nebo 70 zápasů v posledních dvou ročnících před draftem. Podobné to bylo i v minulých letech, když si skládali tým Golden Knights z Las Vegas a Krakeni ze Seattlu.

Do rozšiřovacího draftu v roce 2000 muselo nabídnout své hráče 26 z 28 klubů, které hrály tehdy v NHL. Výjimku dostaly dva nejmladší oddíly - Atlanta, jež se do soutěže dostala o rok dříve, a Nashville, který hrál v NHL od roku 1998.

V rozšiřovacím draftu po něm sáhl Columbus jako po 44. hráči v celkovém pořadí, ale ani v jeho dresu Streit do NHL nenakoukl. Celou kariéru strávil v českých soutěžích. Kromě Karlových Varů a Vítkovic si zahrál také Havířově, Prostějově, Vsetíně a v sezoně 2004/05 ukončil kariéru v třetiligovém Uničově.

Útočník Martin Streit byl od draftu v roce 1995 „majetkem“ Philadelphie Flyers. Letci si českého hokejistu vybrali až v sedmém kole a nikdy mu nedali šanci zahrát si v NHL. Talentovaný hráč zůstával nadále v tuzemsku, kde se stal v dresu Olomouce v roce 1996 juniorským mistrem republiky. Od sezony 1997/98 hájil barvy Karlových Varů, odkud v průběhu ročníku 1999/2000 zamířil do Vítkovic.

Michal Broš – Minnesota Wild (40. v pořadí v roce 2000)

V 90. letech minulého století se řadil k největším talentům českého hokeje a olomoucký útok Ondřej Kratěna, Michal Broš, Jan Tomajko patřil k velkým reprezentačním příslibům. Jejich cesty se však brzy rozešly.

Michal Broš strávil nejúspěšnější léta ve Vsetíně a ve Spartě, kde vybojoval shodně po dvou titulech. Dařilo se mu také v zahraničí. Během tří let strávených v Kärpätu Oulu se dvakrát radoval z vítězství ve finské lize a jednou z bronzové medaile. Úspěchu se dočkal také na mezinárodní scéně – v roce 2000 se stal na turnaji v Rusku mistrem světa.

Do NHL byl draftován klubem San Jose Sharks v roce 1995 v pátém kole jako 130. hráč v celkovém pořadí, ale do zámoří nikdy neodešel. Přesto se stal v rozšiřovacím draftu v roce 2000 žádaným hráčem. Skautům Minnesoty imponovaly jeho výkony v české extralize i na mistrovství světa, ale do zámoří ho ani oni nedostali. Kariéru ukončil v létě roku 2015 v dresu Mladé Boleslavi.

